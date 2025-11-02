मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Weather News: यूपी, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र में बारिश के आसार, हिमाचल-उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट

    मौसम विभाग ने आज यानी 2 नवंबर को उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नवंबर की शुरुआत के साथ ही उत्तर भारत में ठंड बढ़ने लगी है और आसमान पर बादल छाए हुए हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 02 Nov 2025 07:32:49 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 02 Nov 2025 07:58:16 AM (IST)
    Weather News: यूपी, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र में बारिश के आसार, हिमाचल-उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट
    यूपी, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र में बारिश के आसार

    HighLights

    1. IMD ने कुछ राज्यों हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई
    2. वंबर की शुरुआत के साथ ही उत्तर भारत में ठंड बढ़ने लगी है
    3. दिल्ली-एनसीआर में धुंध ने मौसम को ठंडा बना दिया है

    डिजिटल डेस्क। मौसम विभाग ने आज यानी 2 नवंबर को उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नवंबर की शुरुआत के साथ ही उत्तर भारत में ठंड बढ़ने लगी है और आसमान पर बादल छाए हुए हैं।

    दिल्ली-एनसीआर में सुबह की धुंध और नमी ने मौसम को ठंडा बना दिया है, जबकि पड़ोसी राज्यों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी उत्तर भारत की ओर बढ़ रही है, जिससे कई राज्यों में वर्षा के हालात बन रहे हैं।


    उत्तर प्रदेश और बिहार में छिटपुट बारिश

    मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, गोरखपुर, बहराइच और बाराबंकी जिलों में आज हल्की वर्षा हो सकती है। बिहार में भी मौसम बदला-बदला रहेगा और भागलपुर, पटना, गया और दरभंगा सहित कई जगह छिटपुट बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है।

    राजस्थान और महाराष्ट्र में भी बदलेगा मौसम

    जयपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा में आज बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है।

    महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, रत्नागिरी और ठाणे जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां शाम तक गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है।

    हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट

    मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी है। चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और लाहौल-स्पीति जिलों में बर्फ गिरने की संभावना है।मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने दबाव क्षेत्रों के कारण यह स्थिति अगले 24 घंटे तक बनी रहेगी। इसके बाद 3 नवंबर से आसमान साफ होने की संभावना है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.