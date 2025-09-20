BJP विधायक को चुनावी वादा याद दिलाना युवक को पड़ा भारी... मारे इतने लाठी-डंडे की टूट गए दोनों पैर

एजेंसी, नई दिल्ली। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक ऐसे वाकये ने हड़कंप मचा दिया, जिसमें भाजपा विधायक को उनका चुनावी वादा याद दिलाना मतदाता को भारी पड़ गया। विधायक के समर्थकों ने मतदाता सूरज माली पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया और धमकी दी कि भविष्य में ऐसी हरकत दोबारा हुई तो जान को खतरा हो सकता है।

चुनावी वादा याद दिलाने पर हमला कपासन विधानसभा सीट से विधायक अर्जुनलाल जीनगर ने चुनाव में वादा किया था कि वे राज राजेश्वर सरोवर से पानी आम लोगों तक पहुंचाएंगे। चुनाव जीतने के लगभग पौने दो साल बाद सूरज माली ने सोशल मीडिया के जरिए विधायक को यह वादा याद दिलाया। इससे नाराज विधायक के समर्थकों ने सूरज पर काम से लौटते समय हमला कर दिया।