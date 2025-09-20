BJP विधायक को चुनावी वादा याद दिलाना युवक को पड़ा भारी... मारे इतने लाठी-डंडे की टूट गए दोनों पैर

एजेंसी, नई दिल्ली। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक ऐसे वाकये ने हड़कंप मचा दिया, जिसमें भाजपा विधायक को उनका चुनावी वादा याद दिलाना मतदाता को भारी पड़ गया। विधायक के समर्थकों ने मतदाता सूरज माली पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया और धमकी दी कि भविष्य में ऐसी हरकत दोबारा हुई तो जान को खतरा हो सकता है।
चुनावी वादा याद दिलाने पर हमला
कपासन विधानसभा सीट से विधायक अर्जुनलाल जीनगर ने चुनाव में वादा किया था कि वे राज राजेश्वर सरोवर से पानी आम लोगों तक पहुंचाएंगे। चुनाव जीतने के लगभग पौने दो साल बाद सूरज माली ने सोशल मीडिया के जरिए विधायक को यह वादा याद दिलाया। इससे नाराज विधायक के समर्थकों ने सूरज पर काम से लौटते समय हमला कर दिया।
पीड़ित का अहमदाबाद में इलाज जारी
हमले में सूरज के दोनों पैरों की हड्डियां टूट गईं। उनका पहले चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल में और अब अहमदाबाद में इलाज चल रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोग धरना-प्रदर्शन कर आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विधायक का बयान
विधायक अर्जुनलाल जीनगर का कहना है कि राजनीतिक विरोधी इस घटना को उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की बात कही है।
