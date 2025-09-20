Weather Update: दिल्ली में उमस से लोग बेहाल, यूपी-बिहार में भारी बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर मानसून ने बढ़ाया खतरा

डिजिटल डेस्क, नईदिल्ली: आज का मौसम अपडेट (Today Weather Update) देशभर में मौसम का रंग बदल रहा है। दिल्ली-एनसीआर में जहां उमस ने लोगों को परेशान कर रखा है, वहीं यूपी और बिहार में झमाझम बारिश का सिलसिला अभी जारी है। पहाड़ी राज्यों में मॉनसून (Monsoon Withdrawal) का असर और ज्यादा देखने को मिल रहा है।
दिल्ली में दो दिन पहले हुई बारिश के बाद अब आसमान साफ है, लेकिन उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री तक रह सकता है। राजधानी में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है, हालांकि कुछ इलाकों में हल्के बादल छा सकते हैं।
Orange nowcast warning (Moderate spells (5-15 mm/hr) accompanied with Thunderstorms
Some districts of Himachal Pradesh, Punjab, East Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat, Uttar Pradesh, Odisha, Madhya Maharashtra, Bihar, Telangana, Coastal Andhra Pradesh, Gangetic West Bengal.
— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 19, 2025
दिल्ली से भले ही मॉनसून की विदाई शुरू हो चुकी हो, लेकिन यूपी और बिहार में बारिश का सिलसिला जारी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कहीं-कहीं बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि पश्चिमी यूपी में मौसम साफ रहने के आसार हैं। बिहार में आज पूरे राज्य में बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने सुपौल, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, शेखपुरा और बेगूसराय जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है।
मैदानी इलाकों से मॉनसून धीरे-धीरे विदा हो रहा है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बारिश का खतरा अभी भी बना हुआ है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार जिलों में आज झमाझम बारिश का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ गया है।
