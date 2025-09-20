Weather Update: दिल्ली में उमस से लोग बेहाल, यूपी-बिहार में भारी बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर मानसून ने बढ़ाया खतरा

डिजिटल डेस्क, नईदिल्ली: आज का मौसम अपडेट (Today Weather Update) देशभर में मौसम का रंग बदल रहा है। दिल्ली-एनसीआर में जहां उमस ने लोगों को परेशान कर रखा है, वहीं यूपी और बिहार में झमाझम बारिश का सिलसिला अभी जारी है। पहाड़ी राज्यों में मॉनसून (Monsoon Withdrawal) का असर और ज्यादा देखने को मिल रहा है।

दिल्ली-एनसीआर में उमस का असर (Delhi Ka Mausam) दिल्ली में दो दिन पहले हुई बारिश के बाद अब आसमान साफ है, लेकिन उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री तक रह सकता है। राजधानी में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है, हालांकि कुछ इलाकों में हल्के बादल छा सकते हैं।