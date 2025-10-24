'पुलिसवाले ने 4 बार रेप किया', महाराष्ट्र में महिला डॉक्टर ने हाथ पर सुसाइड नोट लिखकर दी जान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के सतारा में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक जिला अस्पताल में एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। हैरानी वाली बात यह है कि उसने हाथ पर एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने आरोप लगाते हुए बताया कि उसके साथ एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर (एसआई) ने पांच महीने में 4 बार बलात्कार किया।

फलटन सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम करने वाली डॉक्टर ने एसआई गोपाल बडने पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसे मेंटल और फिजिकल दोनों तरह से परेशान किया और यह भी बताया कि पुलिसवाले के लगातार परेशान करने की वजह से ही उसने अपनी जान दे दी।

इस मामले पर एक अधिकारी ने बताया कि पीड़िता गुरुवार देर रात फलटन के एक होटल के कमरे में लटकी हुई मिली, जिसके बाद पुलिस को घटना के बारे में सूचित किया गया।

'गोपाल बड़ने मेरी मौत का कारण'

नोट में लिखा था, 'पुलिस इंस्पेक्टर गोपाल बड़ने मेरी मौत का कारण हैं। उन्होंने मेरे साथ चार बार बलात्कार किया। उन्होंने पांच महीने से भी अधिक समय तक मेरे साथ बलात्कार, मानसिक और शारीरिक दुर्व्यवहार किया।'

बडने को अब निलंबित कर दिया गया

बडने को अब निलंबित कर दिया गया है। आत्महत्या से कई महीने पहले डीएसपी को लिखे पत्र में महिला डॉक्टर ने फलटन ग्रामीण पुलिस विभाग के दो पुलिस अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। उसने कहा था, 'वह बेहद तनाव में है। इसलिए अनुरोध करती है कि इस गंभीर मामले की जांच की जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।'

इस बीच, महाराष्ट्र महिला आयोग की चीफ रूपाली चाकणकर का भी बयान आया है। उन्होंने कहा, 'हमने मामले का संज्ञान लिया है और सतारा पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आरोपियों की तलाश के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।'