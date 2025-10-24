मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'पुलिसवाले ने 4 बार रेप किया', महाराष्ट्र में महिला डॉक्टर ने हाथ पर सुसाइड नोट लिखकर दी जान

    Woman Doctor Suicide: महाराष्ट्र के सतारा में एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली, जहां उसने अपने सुसाइड नोट में पुलिस सब-इंस्पेक्टर गोपाल बडने पर बलात्कार और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। राज्य महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस को सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसके बाद आरोपी पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 05:31:32 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 05:42:51 PM (IST)
    'पुलिसवाले ने 4 बार रेप किया', महाराष्ट्र में महिला डॉक्टर ने हाथ पर सुसाइड नोट लिखकर दी जान
    महिला डॉक्टर ने सुसाइड नोट में पुलिसकर्मी पर लगाए गंभीर आरोप।

    HighLights

    1. महाराष्ट्र में महिला डॉक्टर ने हाथ पर सुसाइड नोट लिखकर दी जान
    2. महिला डॉक्टर ने सुसाइड नोट में पुलिसकर्मी पर लगाए गंभीर आरोप
    3. घटना के बाद एसआई गोपाल बडने को सस्पेंड कर दिया गया है

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के सतारा में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक जिला अस्पताल में एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। हैरानी वाली बात यह है कि उसने हाथ पर एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने आरोप लगाते हुए बताया कि उसके साथ एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर (एसआई) ने पांच महीने में 4 बार बलात्कार किया।

    होटल के कमरे में लटकी मिली पीड़िता

    इस मामले पर एक अधिकारी ने बताया कि पीड़िता गुरुवार देर रात फलटन के एक होटल के कमरे में लटकी हुई मिली, जिसके बाद पुलिस को घटना के बारे में सूचित किया गया।

    फलटन सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम करने वाली डॉक्टर ने एसआई गोपाल बडने पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसे मेंटल और फिजिकल दोनों तरह से परेशान किया और यह भी बताया कि पुलिसवाले के लगातार परेशान करने की वजह से ही उसने अपनी जान दे दी।


    'गोपाल बड़ने मेरी मौत का कारण'

    नोट में लिखा था, 'पुलिस इंस्पेक्टर गोपाल बड़ने मेरी मौत का कारण हैं। उन्होंने मेरे साथ चार बार बलात्कार किया। उन्होंने पांच महीने से भी अधिक समय तक मेरे साथ बलात्कार, मानसिक और शारीरिक दुर्व्यवहार किया'

    बडने को अब निलंबित कर दिया गया

    बडने को अब निलंबित कर दिया गया है। आत्महत्या से कई महीने पहले डीएसपी को लिखे पत्र में महिला डॉक्टर ने फलटन ग्रामीण पुलिस विभाग के दो पुलिस अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। उसने कहा था, 'वह बेहद तनाव में है। इसलिए अनुरोध करती है कि इस गंभीर मामले की जांच की जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।'

    यह भी पढ़ें- Reels की सनक में जान से खिलवाड़... युवक ने मुंह में फोड़ा सुतली बम, हालत गंभीर

    इस बीच, महाराष्ट्र महिला आयोग की चीफ रूपाली चाकणकर का भी बयान आया है। उन्होंने कहा, 'हमने मामले का संज्ञान लिया है और सतारा पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आरोपियों की तलाश के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।'

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.