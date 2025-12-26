मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    1 जनवरी से 'ब्लैक लिस्ट' हो जाएंगे ये राशन कार्ड: न मिलेगा फ्री अनाज, न ही 7 बड़ी योजनाओं का फायदा; आज ही कर लें यह जरूरी सुधार!

    राशन कार्ड धारकों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है। सभी राशन लाभार्थियों को 31 दिसंबर से पहले एक जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अगर तय समय तक यह का ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Fri, 26 Dec 2025 10:31:10 AM (IST)Updated Date: Fri, 26 Dec 2025 10:31:10 AM (IST)
    1 जनवरी से 'ब्लैक लिस्ट' हो जाएंगे ये राशन कार्ड: न मिलेगा फ्री अनाज, न ही 7 बड़ी योजनाओं का फायदा; आज ही कर लें यह जरूरी सुधार!
    राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर

    HighLights

    1. राशन कार्ड धारकों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है
    2. लाभार्थियों को 31 दिसंबर से पहले एक जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी
    3. यह काम नहीं हुआ, तो जनवरी से राशन मिलने में दिक्कत आ सकती है

    डिजिटल डेस्क। राशन कार्ड धारकों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है। सभी राशन लाभार्थियों को 31 दिसंबर से पहले एक जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अगर तय समय तक यह काम नहीं हुआ, तो जनवरी से राशन मिलने में दिक्कत आ सकती है। इसके साथ ही राशन कार्ड से जुड़ी सात सरकारी योजनाओं का लाभ भी रुक सकता है।

    दरअसल, सभी लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड की ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। अगर 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई, तो 1 जनवरी से राशन मिलना बंद हो सकता है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। यह काम मोबाइल फोन से घर बैठे भी किया जा सकता है।


    घर बैठे राशन कार्ड ई-केवाईसी कैसे करें

    राशन कार्ड की ई-केवाईसी के लिए मोबाइल फोन और इंटरनेट होना जरूरी है। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें-

    स्टेप 1: सबसे पहले ‘मेरा केवाईसी’ और ‘Aadhaar FaceRD’ ऐप डाउनलोड करें।

    स्टेप 2: ऐप ओपन कर लोकेशन दर्ज करें।

    स्टेप 3: अब आधार नंबर, कैप्चा और ओटीपी भरें।

    स्टेप 4: स्क्रीन पर आपकी जानकारी दिखाई देगी, इसके बाद Face e-KYC का विकल्प चुनें।

    स्टेप 5: कैमरा ऑन होगा, फोटो क्लिक कर सबमिट करें।

    स्टेप 6: इसके बाद आपकी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

    अगर आपने पहले ही ई-केवाईसी करवा ली है, तो एक बार उसका स्टेटस जरूर जांच लें।

    ई-केवाईसी स्टेटस कैसे चेक करें

    स्टेप 1: ‘मेरा केवाईसी’ ऐप खोलें।

    स्टेप 2: लोकेशन दर्ज करें।

    स्टेप 3: आधार नंबर, कैप्चा और ओटीपी डालें।

    स्टेप 4: अगर ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, तो स्टेटस में ‘Y’ दिखाई देगा।

    इसके अलावा, ऑफलाइन तरीके से भी ई-केवाईसी कराई जा सकती है। अगर मोबाइल ऐप काम नहीं कर रहा है, तो नजदीकी राशन दुकान पर जाकर ई-केवाईसी कराई जा सकती है। वहां पीओएस मशीन के जरिए अंगूठे या उंगलियों के निशान लेकर सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड साथ ले जाना जरूरी होगा। सत्यापन के बाद ई-केवाईसी पूरी कर दी जाएगी।

    इसे भी पढ़ें- शीतलहर का कहर जारी, कश्मीर से दिल्ली तक 26-27 दिसंबर को येलो अलर्ट... फ्लाइट्स और ट्रेनें लेट

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.