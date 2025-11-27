“चार साल बाद... अब समोसा खाने बुलाया है क्या?” MLA रविंद्र सिंह भाटी ने IAS टीना डाबी पर साधा निशाना, बाड़मेर बैठक में हंगामा

डिजिटल डेस्क: राजस्थान के बाड़मेर जिले में मंगलवार को हुई जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में विवाद हो गया। बैठक में मौजूद सांसद उम्मेदाराम बनेवाल और विधायक रविंद्र सिंह भाटी (Ravindra Singh Bhati) जिला कलेक्टर टीना डाबी (IAS Tine Dabi) के सामने ही भड़क उठे। लगभग नौ घंटे तक चली इस बैठक में राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की जानी थी, लेकिन अधिकारियों की उपस्थिति और जवाबों की स्थिति को देखकर जनप्रतिनिधि नाराज़ हो गए।

यह बैठक बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई थी, जिसमें सांसद उम्मेदाराम बनेवाल और विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंद्र भाटी मौजूद थे। बैठक के दौरान जैसे ही योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा शुरू हुई, सांसदों ने पाया कि कई अधिकारी मीटिंग में उपस्थित ही नहीं थे, जबकि जो अधिकारी मौजूद थे, वे रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय स्पष्ट जवाब देने से बच रहे थे। इससे सांसद उम्मेदाराम का गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने अधिकारियों पर सीधे-सीधे नाराज़गी जताई।