चार साल में 1.92 लाख करोड़ का रिकॉर्ड निवेश: निवेशकों की पहली पसंद बन रहा पंजाब

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार की उद्योग-हितैषी नीतियों, जवाबदेह प्रशासन और मजबूत सुरक्षा-सुविधाओं के परिणामस्वरूप पिछले चार वर्षों के दौरान राज्य ने कुल 1.92 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश आकर्षित किया है। इस अभूतपूर्व उपलब्धि ने यह साबित कर दिया है कि पंजाब अब देश के सबसे आकर्षक और भरोसेमंद निवेश गंतव्यों में से एक के रूप में उभर रहा है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, वर्धमान, कारगिल, आईसीआई स्टील्स और फ्रूडेनबर्ग जैसी देश-विदेश की दिग्गज कंपनियों ने पंजाब में या तो अपनी नई विनिर्माण इकाइयां स्थापित की हैं या अपने मौजूदा कारोबार का बड़े पैमाने पर विस्तार किया है।

यह निवेश केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, एग्रो व फूड प्रोसेसिंग, बायोनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे हाई-ग्रोथ सेक्टरों में आया है। पिछली सरकारों के विपरीत, भगवंत सिंह मान सरकार ने केवल कागजी एमओयू साइन करने की संस्कृति को बदलकर जमीन पर धरातल पर काम करने का मॉडल अपनाया है।