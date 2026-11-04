रिटायर होने जा रहे 18000 अग्निवीरों को राहत, 2 साल का एक्सटेंशन देकर सरकार ने खोले स्थायी सेवा के रास्ते

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सशस्त्र बलों में अपनी सेवाएं दे रहे अग्निवीरों के लिए एक बेहद शानदार और राहत भरी खबर है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने ऐलान किया है कि अग्निवीरों के कार्यकाल को दो साल के लिए बढ़ाया जा रहा है।

यानी अब जो अग्निवीर 4 साल बाद रिटायर होने वाले थे, वे कुल 6 साल तक देश की सेवा कर सकेंगे। सरकार के इस बड़े कदम से न सिर्फ युवाओं को सेना में लंबे समय तक काम करने का मौका मिलेगा, बल्कि भविष्य में परमानेंट होने के रास्ते भी खुल जाएंगे। कैबिनेट ने इस नए बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी है।

75 फीसदी जवानों को 2 साल का एक्सटेंशन अग्निपथ योजना के तहत अब तक यह नियम था कि 4 साल की सेवा के बाद 25 प्रतिशत अग्निवीरों को मेरिट के आधार पर नियमित सेवा में रख लिया जाएगा, जबकि बाकी 75 फीसदी को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन नए फैसले के तहत अब इन 75 प्रतिशत युवाओं को दो साल की अतिरिक्त सेवा का ऑफर दिया जाएगा।

सबसे अहम बात यह है कि इस 2 साल की बढ़ाई गई अवधि के बाद भी अगर जवान सेना में बने रहना चाहते हैं और वे चयन के सभी मानकों पर खरे उतरते हैं, तो उन्हें भी सशस्त्र बलों में नियमित (Permanent) रूप से शामिल कर लिया जाएगा।