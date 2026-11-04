राजस्थान में चीते ने पाड़ा मारा तो भड़के ग्रामीण, कूनो ट्रैकिंग टीम को बंधक बनाकर मारपीट

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकले चीतों और वन रक्षकों दोनों की सुरक्षा पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। राजस्थान में एक चीते द्वारा पाड़े का शिकार करने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने कूनो की ट्रैकिंग टीम को बंधक बनाकर मारपीट की है।

वाइल्डलाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने इस घटना का वीडियो और जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए इसे केंद्रीय वन मंत्री के क्षेत्र में गुंडागर्दी बताया है और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। जानकारी के अनुसार कूनो से बाहर निकला चीता राजस्थान के बारां-करौली बेल्ट में पहुंच गया था, जहां उसने एक ग्रामीण के पाड़े का शिकार कर दिया।