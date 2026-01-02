दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर, AQI में सुधार के बाद GRAP-3 की पाबंदियां हटीं, लेकिन जारी रहेंगे ये नियम

डिजिटल डेस्क। दिल्ली-एनसीआर के निवासियों के लिए नए साल की शुरुआत राहत भरी खबर के साथ हुई है। राजधानी की हवा में आए सुधार को देखते हुए प्रशासन ने कड़े प्रतिबंधों में बड़ी ढील दी है। मंगलवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) सुधरकर 236 पर पहुंच गया, जो पिछले दिनों के मुकाबले काफी बेहतर है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की उप-समिति ने प्रदूषण के स्तर में आई इस गिरावट की समीक्षा करने के बाद पूरे एनसीआर क्षेत्र से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण (Stage-3) हटाने का आदेश जारी कर दिया है।