'दिल्ली से तुरंत हटाएं बैरिकेड्स, सामान्य करें ट्रैफिक', CJP प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट का पुलिस को आदेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा की गई कड़ाई और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने के मामले में रविवार को सुप्रीम कोर्ट में विशेष सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया है।

कोर्ट ने बैरिकेड्स हटाने के दिए निर्देश मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित रखते हुए आम नागरिकों की सहूलियत का ध्यान रखा जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि जब तक अत्यंत अनिवार्य न हो, शहर में लगाए गए सभी बैरिकेड्स को तुरंत हटाया जाए। नियमों का पालन करते हुए आम जनता की निर्बाध आवाजाही को जल्द से जल्द सामान्य स्थिति में लाया जाए।