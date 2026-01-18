Republic Day 2026: 77वें गणतंत्र दिवस पर 30 झांकियां और 2500 कलाकार, यूरोपीय नेता होंगी मुख्य अतिथि; ये होगी इस साल की थीम

डिजिटल डेस्क: भारत का 77वां गणतंत्र दिवस इस वर्ष स्वतंत्रता, समृद्धि और आत्मनिर्भरता के संदेश के साथ मनाया जाएगा। कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली परेड (Republic Day Parade Theme 2026) की मुख्य थीम ‘स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम्’ और ‘समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत’ निर्धारित की गई है, जो देश की प्रगति और आत्मविश्वास को दर्शाएगी।

30 झांकियां और 2,500 कलाकार करेंगे प्रस्तुति गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कुल 30 झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। इनमें 17 झांकियां विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी, जबकि 13 झांकियां केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत की जाएंगी। इसके साथ ही लगभग 2,500 कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से देश की विविधता को मंच पर जीवंत करेंगे।

यूरोपीय संघ की शीर्ष नेता होंगे मुख्य अतिथि इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन मुख्य अतिथि (Republic Day 2026 Chief Guest) के रूप में शामिल होंगी। उनकी उपस्थिति भारत और यूरोप के बीच रणनीतिक और कूटनीतिक संबंधों को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। इन राज्यों की झांकियां रहेंगी आकर्षण का केंद्र पिछले वर्ष परेड में शामिल न हो पाने वाले कई राज्य इस बार अपनी सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करेंगे। इनमें असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल और महाराष्ट्र शामिल हैं। इसके अलावा मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान और तमिलनाडु की झांकियां भी दर्शकों को आकर्षित करेंगी।