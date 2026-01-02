KKR में बांग्लादेशी खिलाड़ी की एंट्री पर भड़का विवाद, शाहरुख खान के खिलाफ संतों और नेताओं का विरोध, बताया ' गद्दार'

डिजिटल डेस्क। आईपीएल 2026 के लिए केकेआर टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल किए जाने के फैसले पर सियासी और धार्मिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। टीम के मालिक और फिल्म अभिनेता शाह रुख खान के खिलाफ विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम के बयान के बाद अब संत-महात्मा और कथावाचक भी इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ गए हैं।

कड़ी आलोचना बुधवार को संगीत सोम ने शाह रुख खान पर गंभीर आरोप लगाए थे और गद्दार कहा था। इसके अगले ही दिन नागपुर में जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर में शामिल किए जाने को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह फैसला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और मौजूदा हालात में देश की भावनाओं को आहत करने वाला है।