RSSB VDO Exam: ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती परीक्षा 2 नवंबर को, एडमिट कार्ड के साथ ले जानी होंगी ये चीजें

डिजिटल डेस्क। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन दो नवंबर को किया जाएगा। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 850 पदों पर भर्ती की जाएगी। परीक्षा एक ही पारी में सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक आयोजित होगी, जिसमें अभ्यर्थियों को तीन घंटे में 160 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल करना होगा। परीक्षा में अधिकतम 200 अंक रखे गए हैं और हर गलत उत्तर पर एक तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी।
ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग में एक महत्वपूर्ण भर्ती मानी जाती है। इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थान का इतिहास, भूगोल, आर्थिक संसाधन, संस्कृति और कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।
सरकारी नौकरी के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन राजस्थान के 38 जिलों में किया जा रहा है, जिनमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनूं, दौसा, टोंक, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, धौलपुर, हनुमानगढ़ और सवाई माधोपुर सहित अन्य जिले शामिल हैं।
उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस लाना अनिवार्य होगा। साथ ही एडमिट कार्ड पर अपनी हाल की पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना आवश्यक है। बनाए गए 29 परीक्षा केंद्र दौसा जिले में 29 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 11 सरकारी और 18 निजी शिक्षण संस्थान शामिल हैं। भर्ती परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए 47 पर्यवेक्षक और 18 सहायक केंद्र अधीक्षक नियुक्त किए गए हैं। परीक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए पांच स्वतंत्र दल गठित किए गए हैं।