डिजिटल डेस्क। देशभर में इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस की सेवाएं ले रहे करोड़ों घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आप दिसंबर 2026 (LPG Cylinder Booking Rules December 2026) में नया गैस सिलेंडर बुक करने जा रहे हैं, तो उससे पहले अपने कनेक्शन के आधार बायोमेट्रिक ई-केवाईसी (e-KYC) की स्थिति की जांच अवश्य कर लें।

सत्यापन की यह प्रक्रिया अधूरी रहने की स्थिति में आपके बैंक खाते में आने वाली गैस सब्सिडी बाधित हो सकती है। हालांकि, यहां यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि नवंबर के दौरान केंद्र सरकार या पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से ई-केवाईसी को लेकर कोई नया दिशा-निर्देश जारी नहीं किया गया है, बल्कि यह पहले से निर्धारित व्यवस्था का ही हिस्सा है।

सब्सिडी का लाभ जारी रखने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य सरकारी तेल कंपनियों (इंडेन, एचपी और भारत गैस) के सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी प्राप्त करने हेतु आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है। जिन उपभोक्ताओं का सत्यापन अब तक लंबित है, उन्हें सब्सिडी की राशि मिलने में परेशानी आ सकती है। एक बार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाने के बाद पात्र ग्राहकों की सब्सिडी पुनः सुचारू हो जाएगी। पहले सत्यापन करा चुके उपभोक्ताओं को चिंता की जरूरत नहीं यदि आप पूर्व में ही अपना आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा करा चुके हैं, तो आपको दोबारा किसी भी औपचारिकता से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे उपभोक्ताओं की सिलेंडर बुकिंग और नियमानुसार मिलने वाली सब्सिडी बिना किसी रुकावट के पहले की तरह चलती रहेगी।