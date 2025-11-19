मेरी खबरें
    Bihar के छोटे से गांव से निकले सम्राट चौधरी, बिहार OBC नेतृत्व का बने नया केंद्र, BJP के 'पोस्टर ब्वॉय' की कहानी

    Samrat Choudhary: बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी आज उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें लगातार दूसरी बार BJP विधायक दल का नेता चुनकर पार्टी ने अपनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। 2025 के चुनाव में तरापुर सीट पर उनकी प्रचंड जीत और NDA सरकार में उनके योगदान ने उन्हें प्रदेश की राजनीति में एक प्रमुख OBC चेहरा बना दिया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 19 Nov 2025 03:50:53 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 19 Nov 2025 03:56:53 PM (IST)
    Bihar के छोटे से गांव से निकले सम्राट चौधरी, बिहार OBC नेतृत्व का बने नया केंद्र, BJP के 'पोस्टर ब्वॉय' की कहानी
    Samrat Choudhary Profile: सम्राट चौधरी को दोबारा बिहार भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया।

    HighLights

    1. राजद-जदयू छोड़ भाजपा में तेजी से उभरे।
    2. उपमुख्यमंत्री रहते कई अहम विभाग संभाले।
    3. शिक्षा और उम्र से जुड़े विवाद लगातार बने रहे।

    डिजिटल डेस्क: मुंगेर जिले के एक छोटे से गांव लखनपुर से निकलकर राजनीति के उभरते चेहरे बने सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) को आज सर्वसम्मति से एक बार फिर बिहार भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। एनडीए सरकार की जीत में उनकी अहम भूमिका और संगठनात्मक योगदान को देखकर पार्टी ने यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। तरापुर सीट से मिली ऐतिहासिक जीत ने उनकी राजनीतिक स्थिति को और मजबूत किया है।

    57 वर्षीय सम्राट चौधरी कोइरी (कुशवाहा) समुदाय से आते हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली NDA सरकार में उपमुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। भाजपा में OBC नेतृत्व की पहचान को मजबूती देने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है।


    naidunia_image

    धन्यवाद और विकास का वादा

    विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए वे पूरी प्रतिबद्धता से काम करेंगे।

    RJD और JDU से होते हुए भाजपा तक का सफर

    सम्राट चौधरी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1990 में राजद से की। 1999 में वे राबड़ी देवी मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री बने, लेकिन आयु विवाद (25 वर्ष से कम होने) के कारण उसी वर्ष उन्हें पद छोड़ना पड़ा।

    इसके बाद वे 2000 और 2010 में परबत्ता से विधायक चुने गए और 2010 में विपक्ष के मुख्य सचेतक बने। 2014 में वे जदयू में शामिल हुए और जीतन राम मांझी सरकार में शहरी विकास एवं आवास मंत्री बने।

    naidunia_image

    BJP में तेजी से बढ़ता कद

    2017-2018 में भाजपा में आने के बाद सम्राट चौधरी ने संगठन में उल्लेखनीय तेजी से स्थान बनाया। वे पार्टी के उपाध्यक्ष और बाद में प्रदेश अध्यक्ष बने। 2020 में वे विधान परिषद के सदस्य बनाए गए। 2021-2022 में वे पंचायती राज मंत्री रहे, जबकि अगस्त 2022 से अगस्त 2023 तक उन्होंने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई। मार्च 2023 से जुलाई 2024 तक वे बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इसी दौरान उन्होंने वह प्रसिद्ध ‘पगड़ी न उतारने’ की शपथ ली, जिसे भाजपा की सत्ता वापसी के साथ ही पूरा किया।

    2025 में बड़ी जीत

    जनवरी 2024 में उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया और वे उपमुख्यमंत्री बने। उन्होंने वित्त, स्वास्थ्य और शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाले।

    2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने तरापुर सीट से 1,22,480 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की और आरजेडी उम्मीदवार अरुण कुमार को 45,843 वोटों से हराया। आज वे बिहार में लव-कुश (कुर्मी–कोइरी) समीकरण को मजबूती देने वाले एनडीए के प्रमुख OBC नेता के रूप में उभर चुके हैं।

    पारिवारिक पृष्ठभूमि

    16 नवंबर 1968 को जन्मे सम्राट चौधरी का परिवार लंबे समय से बिहार की राजनीति में सक्रिय है। उनके पिता शकुनी चौधरी सात बार विधायक और सांसद रहे हैं, जबकि मां पार्वती देवी 1995 में तरापुर से विधायक थीं।

    उनकी शैक्षणिक योग्यता भी विवादों में रही। जहां वे अपने दस्तावेजों में मदुरै कमराज विश्वविद्यालय से डी.लिट. की डिग्री का उल्लेख करते हैं, वहीं 2010 के हलफनामे में 7वीं तक पढ़ाई दर्शाई गई थी। 2025 में प्रशांत किशोर ने भी उनकी डिग्री पर सवाल उठाया था। उनकी पत्नी ममता कुमारी वकील हैं और उनके दो बच्चे हैं।

    राजनीतिक विवाद

    सम्राट चौधरी का करियर विवादों से भी अछूता नहीं रहा-

    • 1999 में आयु विवाद के कारण मंत्री पद गंवाना

    • चुनाव प्रक्रिया में अनुचित प्रभाव, दंगा और चोट पहुंचाने जैसे कई आपराधिक आरोप

    • 2023 में उनका विवादित बयान कि देश 1947 में नहीं बल्कि 1977 में JP आंदोलन के बाद आजाद हुआ

    इन सबके बावजूद वे भाजपा के सबसे प्रभावशाली OBC नेताओं में अपना स्थान बना चुके हैं।

