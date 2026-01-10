स्कूल ऑफ एमिनेंस से बदली पंजाब की शिक्षा तस्वीर - 23 जिलों में 118 स्कूल, निजी स्कूलों को दे रहे चुनौती

पंजाब में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में शुरू किए गए ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ राज्य की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को नई पहचान दिला रहे हैं। सरकार ने अपने वादे के अनुसार पंजाब के 23 जिलों में कुल 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए हैं, जो आज सुविधाओं और शैक्षणिक गुणवत्ता के मामले में कई निजी स्कूलों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

इन स्कूलों की सबसे अहम विशेषता है समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। यहां एक ही कक्षा में जज, उपायुक्त और रिक्शा चालक के बच्चे एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं। यह व्यवस्था न केवल शिक्षा में समान अवसर प्रदान कर रही है, बल्कि सामाजिक समरसता और आपसी समझ को भी बढ़ावा दे रही है। आधुनिक कक्षाएं, समृद्ध पुस्तकालय, अत्याधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाएं और स्वच्छ परिसर इन स्कूलों को आदर्श शिक्षण संस्थान बनाते हैं।