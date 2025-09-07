Bihar Politics: महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति, तेजस्वी यादव जल्द करेंगे घोषणा

एजेंसी, पटना। बिहार की राजनीति में हलचल तेज है। विपक्षी दलों के महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है और इसका औपचारिक एलान जल्द ही होने वाला है। बताया जा रहा है कि 15 सितंबर तक नेता प्रतिपक्ष और समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव सीटों के बंटवारे की घोषणा करेंगे।

यह जानकारी विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने दी। शनिवार को महागठबंधन घटक दलों की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि “बहुत जल्द सीटों पर फैसला कर लिया जाएगा। हम सबने मिलकर हर सीट पर चर्चा की है, कौन कहां से मजबूत है और कहां किसे उतारने से फायदा होगा।”