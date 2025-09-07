मेरी खबरें
    Bihar Politics: महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति, तेजस्वी यादव जल्द करेंगे घोषणा

    बिहार की राजनीति में हलचल तेज है। विपक्षी दलों के महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है और इसका औपचारिक एलान जल्द ही होने वाला है। चलिए इसके बारे में जानते हैं।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 07 Sep 2025 07:09:48 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Sep 2025 07:31:53 AM (IST)
    Bihar Politics: महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति, तेजस्वी यादव जल्द करेंगे घोषणा
    महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति

    HighLights

    1. विपक्षी दलों के महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है
    2. तेजस्वी यादव सीटों के बंटवारे की घोषणा करेंगे

    एजेंसी, पटना। बिहार की राजनीति में हलचल तेज है। विपक्षी दलों के महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है और इसका औपचारिक एलान जल्द ही होने वाला है। बताया जा रहा है कि 15 सितंबर तक नेता प्रतिपक्ष और समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव सीटों के बंटवारे की घोषणा करेंगे।

    यह जानकारी विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने दी। शनिवार को महागठबंधन घटक दलों की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि “बहुत जल्द सीटों पर फैसला कर लिया जाएगा। हम सबने मिलकर हर सीट पर चर्चा की है, कौन कहां से मजबूत है और कहां किसे उतारने से फायदा होगा।”

    महागठबंधन में सहमति

    मुकेश सहनी ने कहा कि कहीं कोई समस्या या विवाद नहीं है। महागठबंधन की समन्वय समिति की कमान तेजस्वी यादव के पास है और वे ही सीटों का बंटवारा घोषित करेंगे। सहनी ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी की मांग सर्वविदित है, लेकिन उनके लिए सीट से ज्यादा गठबंधन की एकता महत्वपूर्ण है।

    चुनावी चेहरा तय

    सहनी ने कहा कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरा होंगे। उप मुख्यमंत्री पद को लेकर भी किसी तरह का विवाद नहीं है। जल्द ही इसका भी नाम घोषित कर दिया जाएगा।

