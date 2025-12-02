चक्रवात 'दितवाह' ने दक्षिण में मचाया कहर, उत्तर भारत में बढ़ी ठंड; जानिए आज दिल्ली-यूपी का मौसम

डिजिटल डेस्क। उत्तर भारत में ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही तीखी सर्दी ने दस्तक दे दी है और कई स्थानों पर सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल रहा है। वहीं, दक्षिण भारत के कई राज्य चक्रवात दितवाह के प्रभाव से भारी बारिश का सामना कर रहे हैं।

पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। कश्मीर के कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है। ठंड में निरंतर बढ़ोतरी के कारण बच्चों और बुजुर्गों को अधिक दिक्कतें हो रही हैं। गिरते तापमान से दृश्यता प्रभावित हुई और ठिठुरन भी बढ़कर महसूस हुई।

दिल्ली में आज का मौसम दिल्ली-एनसीआर अभी भी गंभीर प्रदूषण की स्थिति झेल रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार को मौसम में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। आईएमडी ने बताया कि फिलहाल राजधानी में बारिश की संभावना नहीं है। तापमान में हल्की गिरावट जारी रहेगी, जिससे ठिठुरन और बढ़ सकती है। यूपी में पारा और गिरेगा मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 2 और 3 दिसंबर को तापमान में उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिलेगी। विभाग ने बताया कि मंगलवार को पूर्वी और पश्चिमी यूपी में मौसम साफ रहने की संभावना है, जबकि सुबह कुछ क्षेत्रों में हल्का से मध्यम कोहरा छा सकता है।