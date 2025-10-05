Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव में दिखेगा पावर स्टार पवन सिंह का ‘पावर’, इस सीट से लड़ सकते हैं चुनाव

एजेंसी, आरा। पिछले साल फिल्म स्त्री-2 आई थी। आमतौर पर फिल्म खत्म होने के बाद दर्शक उठ जाते हैं, लेकिन इस फिल्म में दर्शक केवल पवन सिंह का गाना झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं... सुनने के लिए आखिर तक रुके रहे। यह पावर स्टार का जलवा था, और राजनीति में भी उन्होंने इसे साबित किया। लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार बनकर उन्होंने अकेले दम पर दो लाख 74 हजार से ज्यादा वोट हासिल किए। उनकी चुनावी मुहिम से शाहाबाद में एनडीए को बड़ा झटका लगा और चारों सीट गंवानी पड़ी।

एनडीए में पावर स्टार का जलवा अब हालात बदल चुके हैं। पावर स्टार उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े हैं। पर्दे के पीछे कई समीकरण बन रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि एनडीए इस बार उन्हें उनके कद के मुताबिक महत्व दे रहा है और उनकी लोकप्रियता के सहारे शाहाबाद में समीकरण अपने पक्ष में करने की उम्मीद कर रहा है। शाहाबाद का क्षेत्र एनडीए के लिए हमेशा चुनौती भरा रहा है। 2020 के चुनाव के बाद यहां समीकरण असंतुलित रहे।