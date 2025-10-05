Bihar Elections 2025: सीट शेयरिंग से पहले नीतीश कुमार ने लिया बड़ा फैसला, मच सकती है विपक्ष के खेमे में हडकंप

एजेंसी, पटना। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अगले हफ्ते-दस दिनों में तय होने की उम्मीद है। इससे पहले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के संभावित प्रत्याशियों को लेकर तेज़ी से फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को उन्होंने करीब 400 लोगों से मुलाकात की। यह सिलसिला आने वाले दिनों में और भी गति पकड़ने वाला है।

टिकट के लिए आधार लोगों से मिल रहा फीडबैक ही जदयू टिकट के लिए सबसे बड़ा आधार माना जा रहा है। इस प्रक्रिया में स्थानीय कार्यकर्ताओं से सीधे बातचीत की जा रही है, ताकि यह समझा जा सके कि विधायकों को लेकर जनता में नाराज़गी किस हद तक है।