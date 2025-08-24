अहमदाबाद में सीरियाई गिरोह का पर्दाफाश, गाजा पीड़ित बनकर मस्जिदों से चंदा जुटाकर उड़ा रहे थे ऐश

एजेंसी, अहमदाबाद। अहमदाबाद अपराध शाखा ने एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। पुलिस ने एक सीरियाई गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो खुद को गाजा पीड़ित बताकर शहर की मस्जिदों से आर्थिक मदद के नाम पर पैसे वसूल रहा था।

पुलिस ने इस गिरोह के सरगना सीरियाई नागरिक अली मेघत अलजाहर को गिरफ्तार किया है। वह टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था। जांच में सामने आया कि गाजा पीड़ित बनकर यह गिरोह लोगों से चंदा इकट्ठा कर ऐशो-आराम की जिंदगी जी रहा था। इस गिरोह के तीन अन्य सदस्य अभी फरार बताए जा रहे हैं।