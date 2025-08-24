मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    अहमदाबाद में सीरियाई गिरोह का पर्दाफाश, गाजा पीड़ित बनकर मस्जिदों से चंदा जुटाकर उड़ा रहे थे ऐश

    अहमदाबाद अपराध शाखा ने एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। पुलिस ने एक सीरियाई गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो खुद को गाजा पीड़ित बताकर शहर की मस्जिदों से आर्थिक मदद के नाम पर पैसे वसूल रहा था।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 03:38:17 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 03:38:17 AM (IST)
    अहमदाबाद में सीरियाई गिरोह का पर्दाफाश, गाजा पीड़ित बनकर मस्जिदों से चंदा जुटाकर उड़ा रहे थे ऐश
    अहमदाबाद अपराध शाखा ने एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है

    HighLights

    1. अहमदाबाद अपराध शाखा ने एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है
    2. पुलिस ने एक सीरियाई गिरोह का भंडाफोड़ किया है
    3. गिरोह खुद को खुद को गाजा पीड़ित बताकर शहर की मस्जिदों से आर्थिक मदद के नाम पर पैसे वसूल रहा था

    एजेंसी, अहमदाबाद। अहमदाबाद अपराध शाखा ने एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। पुलिस ने एक सीरियाई गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो खुद को गाजा पीड़ित बताकर शहर की मस्जिदों से आर्थिक मदद के नाम पर पैसे वसूल रहा था।

    पुलिस ने इस गिरोह के सरगना सीरियाई नागरिक अली मेघत अलजाहर को गिरफ्तार किया है। वह टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था। जांच में सामने आया कि गाजा पीड़ित बनकर यह गिरोह लोगों से चंदा इकट्ठा कर ऐशो-आराम की जिंदगी जी रहा था। इस गिरोह के तीन अन्य सदस्य अभी फरार बताए जा रहे हैं।

    देश की सुरक्षा पर खतरा

    अपराध शाखा का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां सीधे तौर पर देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। गिरोह के सदस्य वीजा नियमों का उल्लंघन कर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल पाए गए।

    एजेंसियों की जांच जारी

    पुलिस यह भी जांच कर रही है कि मस्जिदों से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कहीं भारत-विरोधी गतिविधियों में तो नहीं किया गया। फिलहाल राज्य और केंद्रीय एजेंसियां इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। वहीं, गिरफ्तार सीरियाई नागरिक को देश से निर्वासित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

    इसे भी पढ़ें- भारत करेगा कमाल... अब देश में ही होगा फाइटर जेट इंजन का निर्माण

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.