Bihar Election 2025: क्या मशहूर गायिका मैथिली ठाकुर भाजपा की टिकट पर लड़ेंगी चुनाव, जानिए सीट को लेकर क्या कहा

डिजिटल डेस्क, इंदौर: बिहार में सियासी समर का शंफ फूंक दिया गया है। चुनाव आयोग ने बिहार विधान सभा चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी है। इसी बीच बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र की मशहूर गायिका मैथिली ठाकुर ने राजनीति में कदम रखा है। मैथिली ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरूआत करने जा रही हैं।

भाजपा के शुत्रों से मिली जानकारी के के अनुसार, मैथिली ठाकुर बीजेपी की सीट ने इस विधानसभा चुनाव में खड़ी होने जा रही हैं। ऐसी जानकारी मिल रही है कि मैथिली ठाकुर दरभंगा के अलीनगर सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई हैं। मैथिली ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वह अपने घर की सीट से ही चुनाव लड़ेंगी।

#WATCH | Jabalpur, MP | On reports of her contesting in the upcoming Bihar elections, Folk music and devotional singer Maithili Thakur said, "I too have been seeing these things on TV. I recently visited Bihar and had the opportunity to meet Nityanand Rai, as well as Vinod Tawde.… pic.twitter.com/ZOAdQ0EWNd — ANI (@ANI) October 7, 2025

मीडिया से बातचीत करने के दौरान अन्होंने कहा कि "मैं भी टीवी पर ये सब देख रही हूं। हाल ही में मैं बिहार गई थी और मुझे नित्यानंद राय और विनोद तावड़े से मिलने का मौका मिला। हमने बिहार के भविष्य पर चर्चा की। अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। देखते हैं क्या होता है। मैं अपने गांव के चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहूंगी क्योंकि मुझे उससे लगाव है..."

बिहार चुनाव में वह किसे समर्थन दे रही हैं, इस पर उन्होंने कहा, "मैं अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती... मैं देश के विकास में हर संभव योगदान देने के लिए पूरी ताकत से खड़ी हूं..."

बता दें कि मैथिली ठाकुर का जन्म बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी गांव में हुआ है। उनका जन्म 25 जुलाई 2000 को हुआ है। उन्होंने संगीत के क्षेत्र में देश भर में सोहरत हासिल की है। मैथिली संगीत के साथ-साथ शास्त्रीय गायन में भी अपनी विशेष पहचान बनाई है। भारतीय चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बिहार का स्टेट आइकन बनाया है।