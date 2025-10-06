मेरी खबरें
    जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में दर्दनाक हादसा, आग लगने से ICU में छह मरीजों की मौत

    जयपुर के सवाई मान सिंह (एसएमएस) अस्पताल में दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रॉमा आईसीयू में सोमवार तड़के सुबह शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिसमें छह मरीजों की मौत हो गई। इनमें दो महिलाएं और चार पुरुष शामिल हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 06 Oct 2025 07:48:10 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 06 Oct 2025 07:49:31 AM (IST)
    सवाई मान सिंह अस्पताल लगी भयानक आग। (फोटो- एजेंसी)

    एजेंसी, जयपुर। जयपुर के सवाई मान सिंह (एसएमएस) अस्पताल में दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रॉमा आईसीयू में सोमवार तड़के सुबह शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिसमें छह मरीजों की मौत हो गई। इनमें दो महिलाएं और चार पुरुष शामिल हैं।

    हादसे के समय आईसीयू में 24 मरीज भर्ती थे। आग लगते ही अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। ज्यादातर मरीज बेहोशी की हालत में मिले, जिनको स्टाफ ने ट्रॉलियों पर लादकर सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि, छह गंभीर मरीजों को बचाया नहीं जा सका।

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अन्य मंत्री तुरंत ही मौके पर पहुंचे। हालात का जायजा लेकर मृतकों के परिजनों को हरसंभव मदद और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। परिजन अस्पताल की लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं।

