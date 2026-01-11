मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026: 'गजनी से औरंगजेब तक हो गए दफन लेकिन सोमनाथ वहीं खड़ा'- प्रधानमंत्री मोदी

    Somnath Swabhiman Parv 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर सोमनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भाग लिया। इस अवसर पर पीएम ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 02:20:40 PM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 02:20:40 PM (IST)
    सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026: 'गजनी से औरंगजेब तक हो गए दफन लेकिन सोमनाथ वहीं खड़ा'- प्रधानमंत्री मोदी
    सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में पीएम मोदी की सहभागिता

    HighLights

    1. पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में दुग्धाभिषेक किया
    2. 108 घोड़ों के साथ भव्य शौर्य यात्रा निकाली गई
    3. सोमनाथ में विकास और विरासत का संदेश

    डिजिटल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी, रविवार को गुजरात के सोमनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व (Somnath Swabhiman Parv 2026) में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने सोमनाथ मंदिर (Somnath Temple) में भगवान शिव की विधिवत पूजा-अर्चना की और दुग्धाभिषेक किया। मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुए धार्मिक अनुष्ठानों के बाद प्रधानमंत्री ने मंदिर परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं और नागरिकों को संबोधित किया।

    naidunia_image

    शौर्य यात्रा में प्रधानमंत्री की भागीदारी

    सोमनाथ मंदिर में पूजा से पहले मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया। इस भव्य यात्रा में 108 घोड़ों के साथ विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं शामिल हुए। यह यात्रा सोमनाथ की ऐतिहासिक वीरता और बलिदान की स्मृति का प्रतीक रही।


    naidunia_image

    ‘हर हर महादेव, जय सोमनाथ’ के उद्घोष के साथ संबोधन समाप्त

    पूजा-अर्चना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, “सोमनाथ में विकास भी है और विरासत भी।” उन्होंने अपने भाषण का समापन “हर हर महादेव, जय सोमनाथ” के उद्घोष के साथ किया।

    naidunia_image

    'इतिहास, आक्रमण और सोमनाथ की अडिग पहचान'

    प्रधानमंत्री ने कहा, “गजनी से औरंगजेब तक अतीत में हो गए दफन, सोमनाथ वहीं खड़ा है।” उन्होंने उल्लेख किया कि सोमनाथ के पवित्र विग्रह को तोड़ा गया और इसके क्रूर इतिहास को छिपाने के प्रयास किए गए। उन्होंने कहा कि धार्मिक उन्माद को साधारण लूट बताकर प्रस्तुत किया गया, जिससे सच्चाई को दबाया गया।

    'हम लोग जीव में भी शिव को देखते हैं'

    पीएम मोदी ने कहा, “हम वे लोग हैं, जो जीव में भी शिव को देखते हैं।” उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की सभ्यता का संदेश किसी को पराजित करने का नहीं, बल्कि जीवन को संतुलन में रखने का रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में आस्था घृणा नहीं सिखाती और शक्ति विनाश का अहंकार नहीं देती।

    पुनर्निर्माण, आजादी के बाद की चुनौतियां और भविष्य का संकल्प

    प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद जब सरदार वल्लभभाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया, तो उन्हें रोका गया। वर्ष 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की सोमनाथ यात्रा पर भी आपत्तियां उठाई गईं। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से आज भी ऐसी ताकतें सक्रिय हैं जो सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विरोध करती हैं। उन्होंने आह्वान किया कि देश को एकजुट रहकर हर विभाजनकारी शक्ति का सामना करना होगा और पिछले 1000 वर्षों की यात्रा से प्रेरणा लेकर अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार रहना होगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.