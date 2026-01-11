सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026: 'गजनी से औरंगजेब तक हो गए दफन लेकिन सोमनाथ वहीं खड़ा'- प्रधानमंत्री मोदी

डिजिटल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी, रविवार को गुजरात के सोमनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व (Somnath Swabhiman Parv 2026) में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने सोमनाथ मंदिर (Somnath Temple) में भगवान शिव की विधिवत पूजा-अर्चना की और दुग्धाभिषेक किया। मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुए धार्मिक अनुष्ठानों के बाद प्रधानमंत्री ने मंदिर परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं और नागरिकों को संबोधित किया।

शौर्य यात्रा में प्रधानमंत्री की भागीदारी सोमनाथ मंदिर में पूजा से पहले मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया। इस भव्य यात्रा में 108 घोड़ों के साथ विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं शामिल हुए। यह यात्रा सोमनाथ की ऐतिहासिक वीरता और बलिदान की स्मृति का प्रतीक रही।

‘हर हर महादेव, जय सोमनाथ’ के उद्घोष के साथ संबोधन समाप्त पूजा-अर्चना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, “सोमनाथ में विकास भी है और विरासत भी।” उन्होंने अपने भाषण का समापन “हर हर महादेव, जय सोमनाथ” के उद्घोष के साथ किया। 'इतिहास, आक्रमण और सोमनाथ की अडिग पहचान' प्रधानमंत्री ने कहा, “गजनी से औरंगजेब तक अतीत में हो गए दफन, सोमनाथ वहीं खड़ा है।” उन्होंने उल्लेख किया कि सोमनाथ के पवित्र विग्रह को तोड़ा गया और इसके क्रूर इतिहास को छिपाने के प्रयास किए गए। उन्होंने कहा कि धार्मिक उन्माद को साधारण लूट बताकर प्रस्तुत किया गया, जिससे सच्चाई को दबाया गया। #WATCH | Somnath, Gujarat | PM Narendra Modi says, "हमारी सभ्यता का सन्देश, कभी किसी को पराजित करने का नहीं रहा बल्कि जीवन को संतुलन में रखने का रहा है। हमारे यहाँ आस्था की राह हमें घृणा की तरफ नहीं लेजाती। हमारे यहाँ शक्ति हमें विनाश करने का अहंकार नहीं देती... तलवार की नोक पर… pic.twitter.com/9GPWtcE5AX — ANI (@ANI) January 11, 2026 'हम लोग जीव में भी शिव को देखते हैं'