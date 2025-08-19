जिंदा बाप को बताया मृत, बेटे ने बेच दी जमीन; गांव वालों के मजाक से खुला धोखा

एजेंसी, भागलपुर। भागलपुर के बाथ थानाक्षेत्र के गिरधरपुर निवासी रमेश मिश्रा के साथ एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। उनके बेटे कुंदन मिश्रा ने अपने पिता को जीवित रहते हुए मृत बताकर उनकी जमीन बेच दी। इस साजिश में बेटे की पत्नी रूपम मिश्रा और कुछ ग्रामीण भी शामिल थे।

कुंदन ने झूठे गवाहों और जालसाजी के जरिए गांव के अन्य लोगों को जमीन बेच दी। पिता को बेटे की धोखाधड़ी का पता तब चला जब कुछ ग्रामीण उन्हें भूत-भूत कहकर मजाक उड़ाने लगे। ग्रामीणों ने बताया कि रमेश मिश्रा जिंदा हैं, लेकिन बेटे ने उन्हें मृत बताकर जमीन बेच दी है।

सच्चाई जानकर रमेश मिश्रा रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचे और हकीकत जानकर हैरान रह गए। बेटे-कुंदन, बहू रूपम और ग्रामीण फूलों कुमार यादव, मुन्नी देवी, अतुल दास, लूसी कुमारी, संतोष झा इस साजिश में शामिल थे।

पिता की शिकायत पर कार्रवाई नहीं

पिता ने मामले की शिकायत बाथ थाने में की, लेकिन थाने ने उनकी फरियाद नहीं सुनी और सलाह दी कि कोर्ट से आदेश लाकर केस दर्ज कराएं। निराश पिता ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) की अदालत में केस दायर किया और जिंदा होने का शपथ पत्र भी सौंपा। अदालत ने थानाध्यक्ष से पुलिस रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।

मामले की अहमियत यह है कि 20 जून 2024 को कुंदन ने अपने पिता को मृत बताकर बाथ गांव की लूसी कुमारी को जमीन बेच दी, जिसे केवाला में मृत घोषित किया गया। इस पूरे धोखे में बेटे की पत्नी और गवाह संतोष झा भी शामिल रहे।