सोनिया गांधी की अचानक बिगड़ी तबीयत, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती

एजेंसी, नई दिल्ली। Sonia Gandhi Health: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सोमवार शाम दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, उन्हें नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए भर्ती किया है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है।

अस्पताल से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सोनिया गांधी को लंबे समय से खांसी की समस्या है। इसी के चलते समय-समय पर उनका मेडिकल चेकअप कराया जाता है। इस बार भी एहतियात के तौर पर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया है। उन्हें छाती रोग विशेषज्ञ की निगरानी में रखा है। आवश्यक जांचें की जा रही हैं।

प्रदूषण से बढ़ जाती है परेशानी बताया जा रहा है कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण सोनिया गांधी की खांसी की समस्या अक्सर बढ़ जाती है। इसी वजह से डॉक्टर उनकी सेहत पर विशेष नजर रखे हुए हैं। दिसंबर 2025 में सोनिया गांधी 79 वर्ष की हो चुकी हैं। ऐसे में चिकित्सक अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं। पहले भी हो चुकी है भर्ती इससे पहले 15 जून 2025 को सोनिया गांधी को पेट संबंधी परेशानी के चलते सर गंगाराम अस्पताल के सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में भर्ती किया था। उस दौरान वे करीब तीन से चार दिन अस्पताल में रहीं। इसके अलावा 7 जून को शिमला प्रवास के दौरान भी उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद वे प्रियंका गांधी के साथ दिल्ली लौट आई थीं। 9 जून को अस्पताल में जांच कराई थी।