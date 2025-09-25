दिवाली-छठ पर रेलवे का तोहफा... 12 हजार स्पेशल ट्रेनें, अब मिलेगी Confirm Ticket और किराए में छूट

एजेंसी, नई दिल्ली। दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों पर बिहार और उत्तर भारत से भारी संख्या में यात्री सफर करते हैं। उनकी सुविधा (Confirm Ticket in Diwali-Chhath) को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि इस बार रेलवे 12 हजार स्पेशल ट्रेनें (Special Train in Diwali-Chhath) चलाएगा।

अमृत भारत ट्रेनों की शुरुआत रेल मंत्री ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए चार नई अमृत भारत ट्रेनें भी शुरू की जाएंगी। इनमें दिल्ली-गया, सहरसा-अमृतसर, छपरा-दिल्ली और मुजफ्फरपुर-हैदराबाद रूट शामिल हैं। ये ट्रेनें खासतौर पर जनरल क्लास यात्रियों के लिए राहत का साधन होंगी।