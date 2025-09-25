दिवाली-छठ पर रेलवे का तोहफा... 12 हजार स्पेशल ट्रेनें, अब मिलेगी Confirm Ticket और किराए में छूट

मेरी खबरें
    Confirm Ticket in Diwali-Chhath: दिवाली और छठ पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने इस बार 12 हजार स्पेशल ट्रेनें (Special Train in Diwali-Chhath) चलाने का ऐलान किया है। इनमें चार नई अमृत भारत ट्रेनें शामिल होंगी। साथ ही अक्टूबर में कन्फर्म टिकट योजना और नवंबर-दिसंबर में 20% किराया छूट भी यात्रियों को मिलेगी।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 25 Sep 2025 08:18:23 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 25 Sep 2025 08:18:23 AM (IST)
    Special Train in Diwali-Chhath: अब मिलेगी Confirm Ticket

    HighLights

    1. रेलवे 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 12 हजार स्पेशल ट्रेनें चलाएगा।
    2. 13–26 अक्टूबर तक कन्फर्म टिकट योजना, 17 नवंबर–1 दिसंबर तक 20% किराया छूट।
    3. दिल्ली-गया, सहरसा-अमृतसर, छपरा-दिल्ली और मुजफ्फरपुर-हैदराबाद के बीच चार नई ट्रेनें।

    एजेंसी, नई दिल्ली। दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों पर बिहार और उत्तर भारत से भारी संख्या में यात्री सफर करते हैं। उनकी सुविधा (Confirm Ticket in Diwali-Chhath) को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि इस बार रेलवे 12 हजार स्पेशल ट्रेनें (Special Train in Diwali-Chhath) चलाएगा।

    अमृत भारत ट्रेनों की शुरुआत

    रेल मंत्री ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए चार नई अमृत भारत ट्रेनें भी शुरू की जाएंगी। इनमें दिल्ली-गया, सहरसा-अमृतसर, छपरा-दिल्ली और मुजफ्फरपुर-हैदराबाद रूट शामिल हैं। ये ट्रेनें खासतौर पर जनरल क्लास यात्रियों के लिए राहत का साधन होंगी।

    टिकट और किराए पर विशेष ऑफर

    रेल मंत्री ने त्योहार सीजन के लिए दो बड़ी सुविधाओं की घोषणा की। पहली, 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक यात्रा करने वाले यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलेगा। दूसरी, वापसी यात्रा के दौरान 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक किराए में 20% की छूट दी जाएगी।

    10 हजार ट्रेनों की अधिसूचना जारी

    वैष्णव ने बताया कि अभी तक 10 हजार स्पेशल ट्रेनों की अधिसूचना जारी हो चुकी है। इनमें से 150 ट्रेनें पूरी तरह से अनारक्षित कैटेगरी की होंगी, जिन्हें अंतिम समय में चलाई जाएगी। इनका संचालन 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक किया जाएगा।

    पिछले साल से ज्यादा तैयारी

    पिछले साल जहां 7,500 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थीं, वहीं इस बार संख्या को लगभग दोगुना कर दिया गया है। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे का लक्ष्य है कि हर यात्री को उसके गंतव्य तक समय पर और आरामदायक यात्रा सुविधा मिले।

