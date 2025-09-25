मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    UP Teacher Promotion: यूपी के शिक्षकों का होगा प्रोमोशन! आया बड़ा अपडेट, विभाग ने जारी किया आदेश

    UP Teacher Promotion: उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के प्रमोशन में आ रही देरी को रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब विश्वविद्यालयों के कुलपति विशेषज्ञ और नामिनी समय पर नियुक्त करेंगे और समर्थ पोर्टल के जरिये यह पूरी प्रक्रिया कंप्यूटरीकृत व पारदर्शी तरीके से होगी।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 25 Sep 2025 07:26:41 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 25 Sep 2025 07:26:41 AM (IST)
    UP Teacher Promotion: यूपी के शिक्षकों का होगा प्रोमोशन! आया बड़ा अपडेट, विभाग ने जारी किया आदेश
    UP Teacher Promotion: यूपी के शिक्षकों का होगा प्रोमोशन!

    HighLights

    1. समर्थ पोर्टल पर शिक्षकों की प्रोन्नति प्रक्रिया पूरी तरह कंप्यूटरीकृत होगी।
    2. विशेषज्ञ व नॉमिनी का चयन विश्वविद्यालय कुलपति, पोर्टल से रैंडम आवंटन।
    3. 48 घंटे में स्वीकृति न मिलने पर सिस्टम स्वतः नए विशेषज्ञ नियुक्त करेगा।

    एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राजकीय और अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों की प्रोन्नति प्रक्रिया अब समय पर पूरी की जाएगी। शासन ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिए हैं कि वे विषय विशेषज्ञ और कुलपति नामित समय रहते तय करें, ताकि समर्थ पोर्टल पर चल रही प्रक्रिया बाधित न हो।

    पारदर्शी व कंप्यूटरीकृत सिस्टम

    उच्च शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया है कि कई विश्वविद्यालयों द्वारा विशेषज्ञ और नामिनी समय पर तय न करने के कारण प्रमोशन की प्रक्रिया लंबित हो रही थी। इसे रोकने के लिए अब नई व्यवस्था लागू होगी। इसके तहत विश्वविद्यालयों के कुलपति प्रोफेसर स्तर या समकक्ष शिक्षकों को विशेषज्ञ और नामिनी नियुक्त करेंगे। इन विशेषज्ञों व नामिनियों का एक पूल समर्थ पोर्टल पर बनाया जाएगा। वहां से कंप्यूटर रैंडम आधार पर महाविद्यालयों को विशेषज्ञ और नामिनी आवंटित करेगा।

    विशेष विषयों के लिए अलग व्यवस्था

    जहां किसी विशेष विषय जैसे कृषि अर्थशास्त्र या सहकारिता में प्रोफेसर उपलब्ध न हों, वहां चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति और राज्य गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ मिलकर समतुल्य विषयों की सूची तैयार करेंगे। उसी आधार पर विशेषज्ञों का चयन होगा।

    48 घंटे की समय सीमा

    समर्थ पोर्टल से चुने गए विशेषज्ञ और नामिनी को ईमेल भेजा जाएगा। उन्हें 48 घंटे के भीतर स्वीकृति या अस्वीकृति देनी होगी। समय सीमा पूरी होने पर कंप्यूटर स्वतः नए विशेषज्ञ नियुक्त करेगा। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध और कंप्यूटरीकृत होगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.