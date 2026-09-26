शराबबंदी वाले नागालैंड में जहरीली शराब का कहर, 19 की मौत, 3 हजार बोतलें जब्त और 19 तस्कर गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, कोहिमा। उत्तर-पूर्वी राज्य नगालैंड में अवैध और जहरीली शराब के सेवन से बड़ा हादसा सामने आया है, जिसमें अब तक 19 लोगों की असमय मौत हो चुकी है। राज्य में वर्ष 1990 से पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद इस त्रासदी ने प्रशासनिक दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी के दौरान राज्यभर से अवैध शराब की लगभग 3,000 बोतलें बरामद की गई हैं।

दो जिलों में पसरा मातम, मोकोकचुंग और तुएनसांग प्रभावित पुलिस अधिकारियों द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक, बीते 48 घंटों के भीतर मोकोकचुंग जिले में 8 तथा तुएनसांग जिले में 11 व्यक्तियों की संदिग्ध जहरीली शराब पीने से जान चली गई। घटना के उजागर होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पूरे क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।