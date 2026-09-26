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शराबबंदी वाले नागालैंड में जहरीली शराब का कहर, 19 की मौत, 3 हजार बोतलें जब्त और 19 तस्कर गिरफ्तार

Nagaland Toxic Alcohol Tragedy: उत्तर-पूर्वी राज्य नगालैंड में अवैध और जहरीली शराब के सेवन से बड़ा हादसा सामने आया है, जिसमें अब तक 19 लोगों की असमय म...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Sat, 26 Sep 2026 04:29:11 PM (IST)Updated Date: Sat, 26 Sep 2026 04:29:11 PM (IST)
शराबबंदी वाले नागालैंड में जहरीली शराब का कहर, 19 की मौत, 3 हजार बोतलें जब्त और 19 तस्कर गिरफ्तार
नागालैंड में अवैध शराब से 19 लोगों की जान गई। (सांकेतिक तस्वीर)

HighLights

  1. नागालैंड में अवैध शराब से 19 लोगों की जान गई
  2. फोरेंसिक जांच के लिए गुवाहाटी भेजे गए सैंपल
  3. एसएसपी बोले- जल्द बेनकाब होंगे मुख्य तस्कर

डिजिटल डेस्क, कोहिमा। उत्तर-पूर्वी राज्य नगालैंड में अवैध और जहरीली शराब के सेवन से बड़ा हादसा सामने आया है, जिसमें अब तक 19 लोगों की असमय मौत हो चुकी है। राज्य में वर्ष 1990 से पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद इस त्रासदी ने प्रशासनिक दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी के दौरान राज्यभर से अवैध शराब की लगभग 3,000 बोतलें बरामद की गई हैं।

दो जिलों में पसरा मातम, मोकोकचुंग और तुएनसांग प्रभावित

पुलिस अधिकारियों द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक, बीते 48 घंटों के भीतर मोकोकचुंग जिले में 8 तथा तुएनसांग जिले में 11 व्यक्तियों की संदिग्ध जहरीली शराब पीने से जान चली गई। घटना के उजागर होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पूरे क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।


एसआईटी का गठन, फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए सैंपल

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) वेसुप्रा केजो ने शनिवार को बताया कि इस पूरे नेटवर्क और मिलावटी शराब के मुख्य स्रोत का पर्दाफाश करने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) आई. बुंगलांग चांग के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।

एसएसपी के अनुसार, मौतों के सटीक कारणों की पुष्टि के लिए जब्त नमूनों को फोरेंसिक विश्लेषण हेतु गुवाहाटी स्थित प्रयोगशाला में भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि जांच टीम को कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं, लेकिन जांच प्रभावित न हो, इसलिए फिलहाल विस्तृत ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है।

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पुलिस ने जारी की स्वास्थ्य एडवाइजरी

घटना के बाद हरकत में आई पुलिस टीम ने कई संभावित ठिकानों पर दबिश देकर 19 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इसके साथ ही, पुलिस प्रशासन ने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी करते हुए अपील की है कि वे बिना पहचान, बिना लेबल या किसी भी संदिग्ध स्रोत से प्राप्त शराब का सेवन कतई न करें।

स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस ने सतर्क किया है कि यदि शराब सेवन के उपरांत चक्कर आना, आंखों के आगे धुंधलापन छाना, सांस लेने में दिक्कत होना या बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई दें, तो बिना देरी किए तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।