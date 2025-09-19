Jammu News: खूबरसूरत वादियों का दीदार हुआ और आसान, आज से शुरू होगी विस्टाडोम रेल सेवा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर आने वाले पर्यटकों को अब वादियों और पहाड़ों का दीदार और नजदीक से करने का मौका मिलेगा। रेलवे ने इस सीजन में बड़गाम से कटरा तक Vistadome Coach Service शुरू करने का फैसला लिया है।

इस खास रेल सेवा में पर्यटक दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल चिनाब ब्रिज और एशिया का सबसे बड़ा केबल-स्टे पुल अंजी खड्ड ब्रिज को करीब से देख सकेंगे। विस्टाडोम कोच की सबसे बड़ी खासियत इसकी पारदर्शी छत और चौड़ी खिड़कियां हैं, जिनसे सफर के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य का बेहतरीन नजारा लिया जा सकता है।

कटरा-बनिहाल-श्रीनगर रूट पर वंदेभारत एक्सप्रेस

अधिकारियों ने बताया कि पूरी तरह वातानुकूलित और आधुनिक सुविधाओं से लैस यह सेवा 19 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी। फिलहाल विस्टाडोम सेवा केवल बारामुला से बनिहाल के बीच चल रही थी, जबकि कटरा-बनिहाल-श्रीनगर रूट पर वंदेभारत एक्सप्रेस परिचालित है।

यह निर्णय दोहरे लाभ के लिए लिया गया

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय दोहरे लाभ के लिए लिया गया है - पहला, जम्मू-कश्मीर में रेल पर्यटन (Rail Tourism) को बढ़ावा देना और दूसरा, राजमार्ग बंद होने से प्रभावित यात्रियों को राहत पहुंचाना। इस तरह, जम्मू-कश्मीर आने वाले यात्री अब ट्रेन की खिड़कियों से भी वादियों का नजारा उसी तरह ले सकेंगे जैसे किसी टूरिस्ट पॉइंट से।