मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'पेड़ों की अवैध कटाई से आई बाढ़-भूस्खलन की आपदाएं', पहाड़ी राज्यों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल के दिनों में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने इन मामलों में केंद्र सरकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और संबंधित एजेंसियों को नोटिस जारी किया है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 04 Sep 2025 12:38:15 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Sep 2025 12:39:25 PM (IST)
    'पेड़ों की अवैध कटाई से आई बाढ़-भूस्खलन की आपदाएं', पहाड़ी राज्यों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
    बाढ़-भूस्खलन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

    HighLights

    1. पेड़ों की अवैध कटाई से आई बाढ़ जैसी आपदाएं।
    2. बाढ़-भूस्खलन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
    3. लोगों के जीवन-संपत्ति पर बड़ा खतरा बन गई हैं।

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के दिनों में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने इन मामलों में केंद्र सरकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और संबंधित एजेंसियों को नोटिस जारी किया है।

    सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में पेड़ों की अवैध कटाई के चलते ऐसी आपदाएं सामने आई हैं। अदालत ने साफ किया कि इस तरह की गतिविधियां न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि लोगों के जीवन और संपत्ति पर भी बड़ा खतरा बन गई हैं।

    यह भी पढ़ें- कैंसर समेत 33 जीवनरक्षक दवाएं होंगी सस्ती, जानें GST कटौती के बाद अब कितना कम होगा इलाज का खर्चा?

    कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है। साथ ही, सॉलिसिटर जनरल को सुधारात्मक कदम उठाने और ठोस कार्ययोजना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.