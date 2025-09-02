Supreme Court का बड़ा फैसला: नौकरी में बने रहने के लिए टीचरों को TET जरूरी, पुराने शिक्षकों को दो साल की मोहलत

एजेंसी, दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को शिक्षा जगत से जुड़े हजारों शिक्षकों पर असर डालने वाला बड़ा आदेश सुनाया है। SC ने स्पष्ट कर दिया है कि अब नौकरी और पदोन्नति चाहने वाले सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET Exam) पास करना अनिवार्य होगा। यह आदेश पूरे देश के सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा, लेकिन अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त स्कूलों को इसमें छूट दी गई है।

...वरना इस्तीफा दें या फिर लें कंपल्सरी रिटायरमेंट जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि जिन शिक्षकों की नौकरी में पांच साल से ज्यादा का समय शेष है, उन्हें हर हाल में TET पास करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उन्हें या तो इस्तीफा देना होगा या फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। वहीं, जिनकी सेवा अवधि पांच साल से कम है, उन्हें अपने पद पर बने रहने के लिए टीईटी देना अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन अगर वे पदोन्नति चाहते हैं तो परीक्षा पास करनी होगी।