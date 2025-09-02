Women Employment Scheme: हर महिला को मिलेंगे 10 हजार रुपये! करना होगा ये काम, जानिए सरकारी योजना के नियम

डिजिटल डेस्क: बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले नीतीश कुमार (Nitish Kumar) सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (CM Women Employment Scheme) के तहत विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। इस योजना का उद्देश्य हर परिवार की एक महिला को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना और स्वरोजगार से जोड़ना है।

SHG से जुड़ना होगा गाइडलाइन के अनुसार, पात्र महिलाओं को प्रारंभिक सहायता के रूप में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए महिलाओं का जीविका दीदी स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ना अनिवार्य होगा। व्यवसाय शुरू करने के छह महीने बाद उनकी प्रगति का आकलन किया जाएगा, जिसके आधार पर महिलाओं को 15,000 रुपये, 75,000 रुपये या अधिकतम 2 लाख रुपये तक का लोन दिया जा सकेगा। इन लोन पर ब्याज दर 12% प्रतिवर्ष होगी और भुगतान की अवधि 1 से 3 वर्ष तक निर्धारित की गई है।