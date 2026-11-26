डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बाजार में बिकने वाले पैकेटबंद खाद्य पदार्थों में छिपे नुकसानदायक तत्वों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) को निर्देश दिया है कि जिन उत्पादों में चीनी, नमक या वसा तय मानकों से ज्यादा हो, उनके पैकेट के सामने के हिस्से पर साफ चेतावनी चिह्न लगाए जाएं। कोर्ट के इस कदम से अब खरीदारी करते वक्त आम ग्राहक एक नजर में समझ सकेंगे कि कोई उत्पाद उनकी सेहत के लिए कितना सुरक्षित है।

'एडेड' नहीं, अब 'टोटल शुगर' और 'सैचुरेटेड फैट' बताना होगा जरूरी जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए फ्रंट-ऑफ-पैकेज न्यूट्रिशन लेबलिंग (FoPNL) से जुड़े प्रावधानों को और कड़ा करने की बात कही है। अदालत ने FSSAI को दो टूक कहा है कि पैकेट के अगले भाग पर केवल 'एडेड शुगर' या 'एडेड फैट' का जिक्र काफी नहीं है। इसके बजाय अब 'टोटल शुगर' और 'सैचुरेटेड फैट' को नमक के साथ सेहत के लिए चिंताजनक तत्वों की श्रेणी में प्रमुखता से दर्शाया जाना चाहिए।