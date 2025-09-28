होटल में नाम बदलकर रुका था छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोपी स्वामी चैतन्यानंद, क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, इंदौर: शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च के प्रबंधक चैतन्यानंद सरस्वती को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आगरा के एक होटल से गिरफ्तार किया है। चैतन्यानंद पर छात्राओं से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के मामले में केस दर्ज है। जिसके बाद से वह फरार चल रहे थे। चैतन्यानंद होटल में नाम बदलकर रूके हुए थे।
जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस की टीम को चैतन्यानंद के होटल में रूकने की भनक लग गई। आरोपी चैतन्यानंद शनिवार शाम से ही होटल में रुके हुए थे। दिल्ली पुलिस की टीम ने होटल में देर रात दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। होटल में 15 मिनट तक पूछताछ करने के बाद आरोपी को अपने साथ दिल्ली लेकर आ गई। चैतन्यानंद होटल में स्वामी पार्थसारथी के नाम से होटल में रूका हुआ था।
बता दें कि दिल्ली के शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के मैनेजर चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी पर पीजी डिप्लोमा कर रहीं छात्राओं ने छेड़छाड़ और अश्लील हरकत के आरोप लगे थे। पीड़िताओं की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ 4 अगस्त को ही थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसके बाद से ही आरोपी की तलाश जारी थी।
पुलिस को पिछले बुधवार को जानकारी मिली थी कि आरोपी चैतन्यानंद आगरा में है। जिसके बाद सक्रिय होकर उसकी तलाश की जा रही थी। शनिवार शाम जानकारी मिली की वह आगरा के होटल फर्स्ट के रूम नंबर 101 में रुका हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने होटल का रजिस्टर चेक किया, जिसमें स्वामी पार्थ सारथी के नाम से एंट्री थी। पुलिस ने कमरे में पहुंचकर चैतन्यानंद से पहले 15 मिनट पूछताछ की, दिसके बाद उसे अपने साथ लेकर दिल्ली आ गए।
होटल से मिली जानकारी के अनुसार, चैतन्यानंद शनिवार शाम को ही वहां पहुंचा था। रात में उसने रेस्टोरेंट से खाना मंगाया था। होटल कर्मचारियों को आरोपी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह दूसरे नाम और आईडी से होटल में रूका हुआ था। आरोपी चैतन्यानंद को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।