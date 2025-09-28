होटल में नाम बदलकर रुका था छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोपी स्वामी चैतन्यानंद, क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, इंदौर: शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च के प्रबंधक चैतन्यानंद सरस्वती को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आगरा के एक होटल से गिरफ्तार किया है। चैतन्यानंद पर छात्राओं से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के मामले में केस दर्ज है। जिसके बाद से वह फरार चल रहे थे। चैतन्यानंद होटल में नाम बदलकर रूके हुए थे।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस की टीम को चैतन्यानंद के होटल में रूकने की भनक लग गई। आरोपी चैतन्यानंद शनिवार शाम से ही होटल में रुके हुए थे। दिल्ली पुलिस की टीम ने होटल में देर रात दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। होटल में 15 मिनट तक पूछताछ करने के बाद आरोपी को अपने साथ दिल्ली लेकर आ गई। चैतन्यानंद होटल में स्वामी पार्थसारथी के नाम से होटल में रूका हुआ था।