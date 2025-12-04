पूर्व राज्यपाल और सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल का निधन, 73 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस

डिजिटल डेस्क। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के पिता और वरिष्ठ अधिवक्ता स्वराज कौशल का आज (4 दिसंबर 2025) 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दिल्ली बीजेपी ने इस दुखद खबर की पुष्टि की। स्वराज कौशल देश के प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिवक्ताओं में गिने जाते थे, जिन्होंने भारतीय राजनीति और कानून दोनों क्षेत्रों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। वह मिजोरम के पूर्व राज्यपाल भी रहे और सार्वजनिक जीवन में उनकी पहचान एक ईमानदार, तेज सोच वाले प्रशासक और ईमानदार नेता के रूप में थी।

सांसद एवं प्रदेश मंत्री सुश्री बांसुरी स्वराज जी के पिताजी श्री स्वराज कौशल जी का आज 4 दिसम्बर, 2025 को निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार आज 4 दिसम्बर, 2025 को सायं 4.30 बजे लोधी रोड श्मशान घाट पर किया जायेगा। — BJP Delhi (@BJP4Delhi) December 4, 2025 वरिष्ठ अधिवक्ता और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का अपनी पत्नी, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के प्रति समर्पण उनके जीवन के आखिरी वर्षों में सबसे ज्यादा नजर आया। जब सुषमा स्वराज अपनी गंभीर बीमारी और लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने के दौर से गुजर रही थीं, तब स्वराज कौशल ने एक चिंतित और समर्पित पति की भूमिका निभाई थी।