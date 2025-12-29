तमिलनाडु में मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूर पर हंसिया से जानलेवा हमला, हमलावरों ने दिखाया 'जीत' का निशान

मनोज दुबे, नईदुनिया। तमिलनाडु में चार नाबालिगों द्वारा एक प्रवासी मजदूर पर हंसिया से बेरहमी से हमला करने का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिससे लोगों में गुस्सा है। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में मध्य प्रदेश के एक प्रवासी मजदूर पर चार नाबालिगों ने हंसिया से बेरहमी से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हमला करने वाले नाबालिगों ने खुद मोबाइल फोन पर इसका वीडियो भी बनाया। वीडियो सामने आने और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा भड़क गया है।

हमलावरों में से एक ने जीत का निशान दिखाया इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि हमले के बाद हमलावरों में से एक ने जीत का निशान दिखाया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पीड़ित की पहचान सिराज के रूप में हुई है। सिराज को सबसे पहले चलती ट्रेन में यात्रा करते समय निशाना बनाया गया था। आरोपी नाबालिगों ने कथित तौर पर यात्रा के दौरान उसे हंसिया और तलवारों से धमकाया, जबकि उन्होंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया। बताया जा रहा है कि नाबालिगों ने पहले उसे धमकी दी, उसके बाद विवाद शुरू हुआ और बाद में एक हिंसक हमले में बदल गया।