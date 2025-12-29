तमिलनाडु में मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूर पर हंसिया से जानलेवा हमला, हमलावरों ने दिखाया 'जीत' का निशान
Publish Date: Mon, 29 Dec 2025 10:15:58 AM (IST)Updated Date: Mon, 29 Dec 2025 10:23:25 AM (IST)
तमिलनाडु में नाबालिगों ने मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूर पर हंसिया से हमला किया। फोटो सोर्सः इंडिया टुडे
HighLights
- स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है
- तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में हुई है घटना
- रेलवे स्टेशन के पास सुनसान जगह पर किया हमला
मनोज दुबे, नईदुनिया। तमिलनाडु में चार नाबालिगों द्वारा एक प्रवासी मजदूर पर हंसिया से बेरहमी से हमला करने का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिससे लोगों में गुस्सा है। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में मध्य प्रदेश के एक प्रवासी मजदूर पर चार नाबालिगों ने हंसिया से बेरहमी से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हमला करने वाले नाबालिगों ने खुद मोबाइल फोन पर इसका वीडियो भी बनाया। वीडियो सामने आने और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा भड़क गया है।
हमलावरों में से एक ने जीत का निशान दिखाया
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि हमले के बाद हमलावरों में से एक ने जीत का निशान दिखाया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पीड़ित की पहचान सिराज के रूप में हुई है। सिराज को सबसे पहले चलती ट्रेन में यात्रा करते समय निशाना बनाया गया था।
आरोपी नाबालिगों ने कथित तौर पर यात्रा के दौरान उसे हंसिया और तलवारों से धमकाया, जबकि उन्होंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया। बताया जा रहा है कि नाबालिगों ने पहले उसे धमकी दी, उसके बाद विवाद शुरू हुआ और बाद में एक हिंसक हमले में बदल गया।
सुनसान जगह ले जाकर किया हमला
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, सिराज को बाद में चारों नाबालिगों द्वारा एक रेलवे स्टेशन के पास सुनसान जगह पर ले जाया गया, जहां उस पर बार-बार हंसिया से हमला किया गया। हमले को एक फोन में कैमरे पर फिल्माया गया, जिसमें इस कृत्य की क्रूरता कैद हो गई।
वीडियो में हिंसा की हद दिखाई देती है
इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में प्रवासी मजदूर पर की गई हिंसा की हद दिखाई देती है। सिराज को हमले में गंभीर चोटें आई हैं और फिलहाल उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। अधिकारी हमले से जुड़े हालात की जांच कर रहे हैं और इसमें शामिल लोगों की पहचान कर रहे हैं।