दीवाली मनाने आए दंपती ने दी जान... फोन न उठने पर रिश्तेदार पहुंचे घर, बंद कमरे में पंखे से लटके मिले दोनों

डिजिटल डेस्क। महाराष्ट्र के नागपुर अंतर्गत बेसा क्षेत्र में एक निजी स्कूल में कार्यरत शिक्षक दंपती द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में खुदकुशी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गढ़चिरौली से दीवाली की छुट्टियां मनाने नागपुर लौटे पति-पत्नी के शव उनके आवास के शयनकक्ष में छत के पंखे से लटके पाए गए। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल व्याप्त हो गया।

मृतकों की शिनाख्त 38 वर्षीय मनीष प्रहलाद गाणवीर और उनकी 35 वर्षीया पत्नी सोनाली गाणवीर के रूप में की गई है। दोनों मूल रूप से गढ़चिरौली जिले के सुरजागढ़ स्थित एक विद्यालय में पढ़ाया करते थे। पूर्व वैवाहिक संबंधों के टूटने के बाद दोनों ने इसी वर्ष अगस्त माह में एक-दूसरे के साथ दांपत्य जीवन की नई शुरुआत की थी। यह दोनों की ही दूसरी शादी थी।

खिड़की से देखा तो उड़ गए होश: लगातार फोन न उठने पर पहुंचे थे परिजन

बेलतरोड़ी पुलिस के अनुसार, घटना से एक दिन पूर्व मनीष के परिवार के अन्य सदस्य बिहार यात्रा पर रवाना हुए थे, जिसके चलते घर में केवल दंपती ही मौजूद थे। परिजनों द्वारा लगातार किए जा रहे संपर्कों का कोई प्रत्युत्तर न मिलने पर उन्होंने रविवार को एक स्थानीय रिश्तेदार को खोजखबर लेने भेजा। मकान बाहर से बंद होने पर रिश्तेदार ने पहली मंजिल की खिड़की से भीतर झांका, जहां दोनों अलग-अलग स्कार्फ के सहारे पंखे से लटके नजर आए।

तीखी तकरार के बाद पसरा था सन्नाटा, मोबाइल डाटा खंगाल रही पुलिस

स्थानीय पड़ोसियों के हवाले से पुलिस ने बताया कि शुक्रवार अपराह्न करीब साढ़े तीन बजे घर से दोनों के बीच जोरदार विवाद की आवाजें सुनाई दी थीं, जिसके कुछ देर बाद सब शांत हो गया। वारदात स्थल से जांच दल को कोई अंतिम पत्र (सुसाइड नोट) बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने पंचनामा कर दोनों पार्थिव शरीरों को पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल भिजवाया है। जांच अधिकारी मोबाइल फोन की कॉल डिटेल और डिजिटल साक्ष्यों के माध्यम से इस घातक कदम के वास्तविक कारणों की कड़ियां जोड़ने में जुटे हैं।