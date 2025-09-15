Bihar: घर से भागकर अनंत सिंह से मिलने पहुंचा किशोर, दो दिन बाद पुलिस ने किया बरामद

एजेंसी,जहानाबाद। शहर से दो दिन पहले लापता हुआ 14 वर्षीय किशोर पुलिस को पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र के लदमा गांव में मिला। रोचक बात यह रही कि किशोर वहां मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह से मिलने पहुंचा था।

दरअसल, घर से अचानक गायब होने पर स्वजन ने जहानाबाद सदर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया तो पता चला कि वह बाढ़ के लदमा गांव में है। इसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर उसे सुरक्षित बरामद कर लिया।

अनंत सिंह आदर्श

पुलिस पूछताछ में किशोर ने बताया कि वह अनंत सिंह को अपना आदर्श मानता है और उनसे मिलने के लिए घर छोड़कर यहां आया था। उसने कहा कि वह अपनी मर्जी से यहां रह रहा था और उसे कोई परेशानी नहीं है।

अनंत सिंह के आवास पर मौजूद लोगों ने भी पुष्टि की कि किशोर खुद यहां आया था। फिलहाल पुलिस ने उसे जहानाबाद लाकर स्वजन को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, घर से निकलने के बाद किशोर पहले पैदल ही 15 किलोमीटर दूर तारेगना स्टेशन पहुंचा, ताकि जहानाबाद स्टेशन पर कोई पहचान न ले। वहां से उसने ट्रेन पकड़ी और पटना होते हुए बाढ़ पहुंच गया।