तेज प्रताप यादव ने लालू-तेजस्वी से अपनी राह की अलग, 'जनशक्ति जनता दल' नाम से बनाई नई पार्टी

एजेंसी, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू यादव के परिवार में कलह सामने आ चुकी है। परिवार व पार्टी से बाहर किए गए लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप ने अब अलग राह चुन ली है। उन्होंने नई पार्टी का एलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कर दिया है। उनकी पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल होगा।

उन्होंने पार्टी के बारे में जानकारी देते हुए लिखा कि हम लोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं। हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था को बनाना है। बिहार के विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं।