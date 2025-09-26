मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    तेज प्रताप यादव ने लालू-तेजस्वी से अपनी राह की अलग, 'जनशक्ति जनता दल' नाम से बनाई नई पार्टी

    बिहार चुनाव से पहले लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने नई पार्टी जनशक्ति जनता दल की घोषणा की है। सोशल मीडिया पर एलान करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बिहार के संपूर्ण विकास और बदलाव के लिए समर्पित है और इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 26 Sep 2025 12:28:43 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 26 Sep 2025 12:28:43 PM (IST)
    तेज प्रताप यादव ने लालू-तेजस्वी से अपनी राह की अलग, 'जनशक्ति जनता दल' नाम से बनाई नई पार्टी
    तेज प्रताप ने बनाई नई पार्टी। (फोटो- सोशल मीडिया)

    HighLights

    1. तेजप्रताप यादव ने नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई।
    2. सोशल मीडिया एक्स पर पार्टी गठन की घोषणा की।
    3. मकसद बिहार का संपूर्ण विकास और नई व्यवस्था स्थापित।

    एजेंसी, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू यादव के परिवार में कलह सामने आ चुकी है। परिवार व पार्टी से बाहर किए गए लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप ने अब अलग राह चुन ली है। उन्होंने नई पार्टी का एलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कर दिया है। उनकी पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल होगा।

    उन्होंने पार्टी के बारे में जानकारी देते हुए लिखा कि हम लोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं। हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था को बनाना है। बिहार के विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नईदुनिया के साथ।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.