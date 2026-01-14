मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    तेज प्रताप की दही-चूड़ा पार्टी में पहुंचे लालू यादव, तेजस्वी यादव के नहीं आने पर कसा तंज

    बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित दही-चूड़ा भोज ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। जनशक्ति जनता दल के मुखिया और लालू प्रसाद यादव क ...और पढ़ें

    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 14 Jan 2026 03:43:43 PM (IST)Updated Date: Wed, 14 Jan 2026 03:43:43 PM (IST)
    तेज प्रताप की दही-चूड़ा पार्टी में पहुंचे लालू यादव, तेजस्वी यादव के नहीं आने पर कसा तंज
    तेज प्रताप की दही-चूड़ा पार्टी में पहुंचे लालू यादव।

    HighLights

    1. तेज प्रताप की दही-चूड़ा पार्टी में पहुंचे लालू यादव।
    2. तेजस्वी यादव के नहीं आने पर कसा तंज।
    3. परिवार की एकजुटता पर बोले मामा प्रभुनाथ।

    डिजिटल डेस्क। बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित दही-चूड़ा भोज ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। जनशक्ति जनता दल के मुखिया और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव द्वारा आयोजित इस दावत ने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई, बल्कि लालू परिवार की एकजुटता की तस्वीर भी पेश की।

    लालू ने दिया आशीर्वाद

    भोज के दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने खुद शिरकत कर अपने बड़े बेटे को आशीर्वाद दिया। पिता के पहुंचने से उत्साहित तेज प्रताप यादव ने भावुक होते हुए कहा, 'हमारे माता-पिता हमारे लिए भगवान के समान हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। अगर तेजू भैया की दावत सुपर डुपर हिट नहीं होगी, तो किसकी होगी?'


    तेजस्वी की अनुपस्थिति पर कटाक्ष

    दावत में सभी की नजरें छोटे भाई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर टिकी थीं। तेजस्वी के समय पर न पहुंचने के सवाल पर तेज प्रताप ने मजाकिया अंदाज में तंज कसते हुए कहा, 'हमने निमंत्रण भेज दिया है। वे हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन वे थोड़ा देर से सोकर उठते हैं। वह भी जल्द ही शामिल होंगे।'

    'बड़े काम' की तैयारी और बिहार यात्रा का संकेत

    राजपाल आरिफ मोहम्मद और पिता लालू यादव से मुलाकात के बाद तेज प्रताप ने अपने भविष्य की योजनाओं का भी संकेत दिया। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ अब कुछ बड़ा काम करना है। इस भोज के संपन्न होने के बाद वे पूरे बिहार में एक विशेष यात्रा निकालने की तैयारी में हैं।

    परिवार की एकजुटता पर बोले मामा प्रभुनाथ

    इस अवसर पर लालू यादव के साले और तेज प्रताप के बड़े मामा प्रभुनाथ यादव भी भांजे को आशीर्वाद देने पहुंचे। उन्होंने कहा, 'मैं अपने बड़े भांजे की तरक्की और सेवा भाव के लिए उसे शुभाशीष देने आया हूं। पूरा परिवार इस मौके पर एकजुट होगा।'

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.