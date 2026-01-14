तेज प्रताप की दही-चूड़ा पार्टी में पहुंचे लालू यादव, तेजस्वी यादव के नहीं आने पर कसा तंज

डिजिटल डेस्क। बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित दही-चूड़ा भोज ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। जनशक्ति जनता दल के मुखिया और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव द्वारा आयोजित इस दावत ने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई, बल्कि लालू परिवार की एकजुटता की तस्वीर भी पेश की।

लालू ने दिया आशीर्वाद #WATCH | Patna: Jan Shakti Janata Dal leader Tej Pratap Yadav says, "If Teju Bhaiya's feast won't be a super duper hit, then whose will be... A grand feast of dahi-chuda was organised... Our parents are God to us, so I will continue to receive their blessings... Everyone will… pic.twitter.com/BLxFcVEOAv — ANI (@ANI) January 14, 2026 भोज के दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने खुद शिरकत कर अपने बड़े बेटे को आशीर्वाद दिया। पिता के पहुंचने से उत्साहित तेज प्रताप यादव ने भावुक होते हुए कहा, 'हमारे माता-पिता हमारे लिए भगवान के समान हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। अगर तेजू भैया की दावत सुपर डुपर हिट नहीं होगी, तो किसकी होगी?'

तेजस्वी की अनुपस्थिति पर कटाक्ष दावत में सभी की नजरें छोटे भाई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर टिकी थीं। तेजस्वी के समय पर न पहुंचने के सवाल पर तेज प्रताप ने मजाकिया अंदाज में तंज कसते हुए कहा, 'हमने निमंत्रण भेज दिया है। वे हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन वे थोड़ा देर से सोकर उठते हैं। वह भी जल्द ही शामिल होंगे।' 'बड़े काम' की तैयारी और बिहार यात्रा का संकेत राजपाल आरिफ मोहम्मद और पिता लालू यादव से मुलाकात के बाद तेज प्रताप ने अपने भविष्य की योजनाओं का भी संकेत दिया। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ अब कुछ बड़ा काम करना है। इस भोज के संपन्न होने के बाद वे पूरे बिहार में एक विशेष यात्रा निकालने की तैयारी में हैं।