माता और पिता की बेकद्री की तो कट जाएगा वेतन, इस राज्य की सरकार ने प्रस्ताव किया तैयार

डिजिटल डेस्क। मां ने न जाने कितनी बार अपना निवाला छोड़ा होगा, ताकि बच्चे का पेट भर सके। पिता ने धूप-बारिश की परवाह किए बिना पसीना बहाया, ताकि बेटा-बेटी की पढ़ाई अधूरी न रह जाए। जिंदगी भर उन्होंने बस एक ही सपना देखा, बच्चा खुश रहे, आगे बढ़े। लेकिन वक्त के साथ तस्वीर बदल जाती है।

वहीं बच्चे, जिनके लिए मां-बाप ने अपना सबकुछ कुर्बान कर दिया, नौकरी लगते ही और शादी होते ही…मां-बाप को अक्सर अकेला छोड़़ देते हैं। माता-पिता बेटा होने के बावजूद उपेक्षित, असहाय और चुपचाप जीवन जीने लगते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने लिया फैसला इसी दर्द को महसूस करते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक ऐसा फैसला लेने की बात कही है, जो सिर्फ कानून नहीं, बल्कि एक संवेदनशील संदेश है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा, जब मैंने ग्रुप-1 और ग्रुप-2 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए, तो मैंने साफ कहा था कि इनमें से 90 प्रतिशत गरीब परिवारों से आते हैं।

अगर ये लोग शादी के बाद अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करेंगे, तो उनके वेतन से 10 से 15 प्रतिशत राशि काटी जाएगी और वह पैसा सीधे उनके माता-पिता तक पहुंचेगा। इसके लिए कानून बनाया जाएगा। यह फैसला उन मां-बाप के लिए है, जो चुपचाप अपमान सह लेते हैं, लेकिन बच्चों से कुछ मांगते नहीं। अपने ही बच्चों के लिए बोझ बन जाते हैं मुख्यमंत्री ने भावुक होते हुए कहा, माता-पिता दिन और रात मेहनत करते हैं। खुद भूखे रह जाते हैं, लेकिन बच्चों को कभी कमी महसूस नहीं होने देते। एक-एक पैसा जोड़कर उन्हें पढ़ाते हैं, घर-जमीन बनाते हैं। लेकिन जब वही माता-पिता बूढ़े हो जाते हैं, तो कई बार अपने ही बच्चों के लिए बोझ बन जाते हैं।