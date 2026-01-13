Weather Update: पहाड़ों से ज्यादा उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में गिरा पारा, IMD ने कई राज्यों में जारी की शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी

डिजिटल डेस्क: उत्तर भारतमें इस समय भीषण शीतलहर और घने कोहरे का दौर जारी है। हालात ये हैं कि पहाड़ों से अधिक ठंड मैदानी राज्यो में पड़ रही है। कई मैदानी इलाके पहाड़ी क्षेत्रों से भी अधिक ठंडे हो गए हैं। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक इन इलाकों में मौसम ऐसा ही बना रहेगा।

मौसम विभाग का मानना है कि अगले दो-तीन दिनों तक ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नहीं हैं। ऐसे में उत्तर भारत के पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली एनसीआर में मकर संक्रांति और लोहड़ी के दौरान कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया रह सकता है।

IMD के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री, मसूरी में 4.6 डिग्री, धर्मशाला में 2.6 डिग्री और जम्मू में 3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड के साथ-साथ घने कोहरे के कारण भी लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार को हरियाणा के रेवाड़ी जिले में न्यूनतम तापमान -1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं पंजाब के बठिंडा में न्यनूतन तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पंजाब और हरियाणा में इस समय हाड़ कंपा देने वाली सर्दी का दौर जारी है। इन राज्यों के कई इलाकों में पहाड़ी राज्यों से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है।

घने कोहरे से जनजीवन अस्त-व्यस्त

पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के कई इलाकों में सोमवार को भी घना से बहुत घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली में भी सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रही, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। दिन चढ़ने के साथ कोहरे में कुछ कमी आई और धूप निकली, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण ठिठुरन बनी रही।

आने वाले दिनों में शीतलहर और घना कोहरा छाया रहेगा

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, पहाड़ों से उतर रही तेज और शुष्क उत्तरी हवाएं मैदानी इलाकों में ठंड को और बढ़ा रही हैं। साफ आसमान और रात के समय तेज ठंडक के कारण जमीन तेजी से ठंडी हो रही है, जिससे शीतलहर और पाले की स्थिति बनी हुई है। उत्तर-पश्चिम भारत में सुबह और रात के न्यूनतम तापमान में खास बदलाव नहीं हो रहा है, जिसके चलते शीतलहर की तीव्रता बरकरार है।

आईएमडी का कहना है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में अगले दो-तीन दिनों तक शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है। उत्तर-पश्चिम भारत के साथ-साथ बिहार में भी अगले पांच दिनों तक सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है।

आने वाले दिनों में पहाड़ी राज्यों में फिर होगी बर्फबारी

15 जनवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसके असर से 16 और 17 जनवरी को ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। इसके बाद तापमान में धीरे-धीरे हल्की बढ़ोतरी के संकेत हैं। फिलहाल मौसम विभाग ने लोगों को ठंड से बचाव और अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है।