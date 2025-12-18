बिहार में चोरी का अनोखा तरीका, चप्पल उतारकर मंदिर घुसा चोर, सिर पर दानपेटी रखकर ले भागा; CCTV वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क। बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित प्रसिद्ध थावे मंदिर में माता के मुकुट, लाखों रुपये के गहनों और दानपेटी की चोरी ने सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वारदात से जुड़े सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

गुरुवार सुबह जैसे ही लोग जागे, उनके मोबाइल पर इस चोरी से जुड़े वीडियो और खबरों के नोटिफिकेशन आने लगे। मंदिर परिसर से लेकर आसपास की गलियों तक लगे कैमरों में पूरी वारदात कैद हो गई, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए।