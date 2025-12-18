बिहार में चोरी का अनोखा तरीका, चप्पल उतारकर मंदिर घुसा चोर, सिर पर दानपेटी रखकर ले भागा; CCTV वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क। बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित प्रसिद्ध थावे मंदिर में माता के मुकुट, लाखों रुपये के गहनों और दानपेटी की चोरी ने सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वारदात से जुड़े सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।
गुरुवार सुबह जैसे ही लोग जागे, उनके मोबाइल पर इस चोरी से जुड़े वीडियो और खबरों के नोटिफिकेशन आने लगे। मंदिर परिसर से लेकर आसपास की गलियों तक लगे कैमरों में पूरी वारदात कैद हो गई, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए।
सीसीटीवी में कैद पूरी चोरी
वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चोर पहले एक गली में खड़े होकर सही मौके का इंतजार करते हैं। इसके बाद मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है। चोर एक-एक कर ताले काटते हैं और लॉकर तोड़कर अंदर रखे मुकुट, गहने और दानपेटी निकाल लेते हैं।
जूते-चप्पल का अलग अंदाज
सीसीटीवी फुटेज में दो चोर नजर आते हैं। इनमें से एक ने जूते पहने हुए हैं, जबकि दूसरा नंगे पैर मंदिर के अंदर दाखिल होता है। दोनों मिलकर ताले काटते हैं और लॉकर तोड़ते हैं। एक चोर गहने और मुकुट समेटता है, जबकि दूसरा दानपेटी उठाने में मदद करता है।
सिर पर दानपेटी रखकर भागे
एक अन्य वीडियो में देखा जा सकता है कि चोरी के बाद दोनों चोर मंदिर से बाहर निकलते हैं। इनमें से एक चोर अपने सिर पर दानपेटी रखकर भागता दिखाई देता है। दूसरा चोर पीठ पर बैग टांगे हुए है और हाथ में पानी की बोतल जैसी वस्तु लिए उसके पीछे-पीछे चलता नजर आता है। दोनों ने पहचान छिपाने के लिए चेहरे कपड़े से ढंके हुए हैं।
