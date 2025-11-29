Delhi का बदलने जा रहा नक्शा, 11 की जगह होंगे 13 जिले, कई जिलों के भी बदलेंगे नाम

डिजिटल डेस्क। दिल्ली सरकार ने राजधानी के प्रशासनिक ढांचे में बड़े फेरबदल का प्रस्ताव अंतिम रूप दे दिया है। अधिकारियों के अनुसार, मौजूदा 11 जिलों की संख्या बढ़ाकर 13 करने की सिफारिश की गई है। यह प्रस्ताव शुक्रवार को राजस्व विभाग की ओर से प्रस्तुत किया गया।

नौ जिलों के नए नाम सुझाए गए राजस्व विभाग ने दिल्ली के नौ जिलों के नए नाम तय किए हैं। प्रस्तावित नाम इस प्रकार हैं: सिविल लाइंस, करोल बाग, रोहिणी, नरेला, नजफगढ़, सिटी सदर, केशवपुरम, नॉर्थ शाहदरा और साउथ शाहदरा।

वहीं सेंट्रल, न्यू दिल्ली, साउथ और वेस्ट जिलों के नाम बिना बदलाव के प्रस्ताव में शामिल किए गए हैं। भौगोलिक आधार पर होगा जिलों का पुनर्गठन मौजूदा जिलों में शाहदरा को छोड़कर बाकी जिलों के नाम उनके भौगोलिक स्थानों पर आधारित हैं जैसे उत्तर दिल्ली, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली, उत्तर-पूर्व दिल्ली आदि। अधिकारियों का कहना है कि नए नामों की अनुशंसा उस नीति के अनुरूप है, जिसके तहत जिलों की सीमाओं को नगर निगम के जोन से मिलान करने का निर्णय लिया गया था।