    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 29 Nov 2025 05:02:47 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 29 Nov 2025 05:02:47 PM (IST)
    Delhi का बदलने जा रहा नक्शा, 11 की जगह होंगे 13 जिले, कई जिलों के भी बदलेंगे नाम
    Delhi का बदलने जा रहा नक्शा।

    HighLights

    1. दिल्ली में जिलों की संख्या बढ़ेगी
    2. 11 से बढ़कर 13 होंगे जिले
    3. राजस्व विभाग का प्रस्ताव तैयार

    डिजिटल डेस्क। दिल्ली सरकार ने राजधानी के प्रशासनिक ढांचे में बड़े फेरबदल का प्रस्ताव अंतिम रूप दे दिया है। अधिकारियों के अनुसार, मौजूदा 11 जिलों की संख्या बढ़ाकर 13 करने की सिफारिश की गई है। यह प्रस्ताव शुक्रवार को राजस्व विभाग की ओर से प्रस्तुत किया गया।

    नौ जिलों के नए नाम सुझाए गए

    राजस्व विभाग ने दिल्ली के नौ जिलों के नए नाम तय किए हैं। प्रस्तावित नाम इस प्रकार हैं:

    • सिविल लाइंस, करोल बाग, रोहिणी, नरेला, नजफगढ़, सिटी सदर, केशवपुरम, नॉर्थ शाहदरा और साउथ शाहदरा।

    • वहीं सेंट्रल, न्यू दिल्ली, साउथ और वेस्ट जिलों के नाम बिना बदलाव के प्रस्ताव में शामिल किए गए हैं।

    भौगोलिक आधार पर होगा जिलों का पुनर्गठन

    मौजूदा जिलों में शाहदरा को छोड़कर बाकी जिलों के नाम उनके भौगोलिक स्थानों पर आधारित हैं जैसे उत्तर दिल्ली, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली, उत्तर-पूर्व दिल्ली आदि। अधिकारियों का कहना है कि नए नामों की अनुशंसा उस नीति के अनुरूप है, जिसके तहत जिलों की सीमाओं को नगर निगम के जोन से मिलान करने का निर्णय लिया गया था।


    दो नए जिले: नॉर्थ और साउथ शाहदरा

    सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले पूर्वी और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के पुनर्गठन की सिफारिश की गई है। इन्हें दो अलग-अलग जिलों नॉर्थ शाहदरा और साउथ शाहदरा के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

    नई दिल्ली जिले में न्यूनतम बदलाव

    नई दिल्ली जिले, जिसे आमतौर पर लुटियन्स दिल्ली कहा जाता है, में बहुत कम बदलाव सुझाए गए हैं। इसके तीन मौजूदा उप-विभाग दिल्ली कैंट, वसंत विहार और चाणक्यपुरी को दो हिस्सों में बांटने की अनुशंसा की गई है।

    • दिल्ली कैंट उप-विभाग

    • न्यू दिल्ली उप-विभाग

    नजफगढ़ जिले में जाएंगी वसंत विहार की कॉलोनियां

    प्रस्ताव के अनुसार वसंत विहार उप-विभाग की कॉलोनियों को नए नजफगढ़ जिले में शामिल किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि यह पूरा प्रस्ताव दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी के बाद उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।

