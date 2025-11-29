Delhi का बदलने जा रहा नक्शा, 11 की जगह होंगे 13 जिले, कई जिलों के भी बदलेंगे नाम

डिजिटल डेस्क। दिल्ली सरकार ने राजधानी के प्रशासनिक ढांचे में बड़े फेरबदल का प्रस्ताव अंतिम रूप दे दिया है। अधिकारियों के अनुसार, मौजूदा 11 जिलों की संख्या बढ़ाकर 13 करने की सिफारिश की गई है। यह प्रस्ताव शुक्रवार को राजस्व विभाग की ओर से प्रस्तुत किया गया।
राजस्व विभाग ने दिल्ली के नौ जिलों के नए नाम तय किए हैं। प्रस्तावित नाम इस प्रकार हैं:
मौजूदा जिलों में शाहदरा को छोड़कर बाकी जिलों के नाम उनके भौगोलिक स्थानों पर आधारित हैं जैसे उत्तर दिल्ली, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली, उत्तर-पूर्व दिल्ली आदि। अधिकारियों का कहना है कि नए नामों की अनुशंसा उस नीति के अनुरूप है, जिसके तहत जिलों की सीमाओं को नगर निगम के जोन से मिलान करने का निर्णय लिया गया था।
सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले पूर्वी और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के पुनर्गठन की सिफारिश की गई है। इन्हें दो अलग-अलग जिलों नॉर्थ शाहदरा और साउथ शाहदरा के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है।
यह भी पढ़ें- Train Canceled: यात्रीगण कृपया ध्यान दें! रेलवे ने कई ट्रेनें की रद्द, कुछ के समय में किया बदलाव, देखें लिस्ट
नई दिल्ली जिले, जिसे आमतौर पर लुटियन्स दिल्ली कहा जाता है, में बहुत कम बदलाव सुझाए गए हैं। इसके तीन मौजूदा उप-विभाग दिल्ली कैंट, वसंत विहार और चाणक्यपुरी को दो हिस्सों में बांटने की अनुशंसा की गई है।
प्रस्ताव के अनुसार वसंत विहार उप-विभाग की कॉलोनियों को नए नजफगढ़ जिले में शामिल किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि यह पूरा प्रस्ताव दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी के बाद उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।