Train Canceled: यात्रीगण कृपया ध्यान दें! रेलवे ने कई ट्रेनें की रद्द, कुछ के समय में किया बदलाव, देखें लिस्ट

डिजिटल डेस्क। झांसी मंडल के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी–मानिकपुर रेल सेक्शन में ट्रेनों का संचालन आने वाले दिनों में प्रभावित रहने वाला है। खुरहंड–डिंगवही–बांदा स्टेशनों के बीच दोहरीकरण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए रेलवे नॉन-इंटरलाकिंग (NI) ब्लॉक ले रहा है। यह ब्लॉक कई दिनों तक चलेगा, जिसके कारण बड़ी संख्या में यात्री ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ेगा।

उत्तर-मध्य रेलवे के अनुसार, नॉन-इंटरलाकिंग कार्य 5 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच किया जाएगा। इस अवधि में झांसी मंडल के महत्वपूर्ण मार्गों पर ट्रेनों की आवाजाही या तो रोकी जाएगी या समय में बदलाव किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि दोहरीकरण पूरा होने से आने वाले समय में ट्रेनों की क्षमता और स्पीड दोनों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन तब तक यात्रियों को असुविधा झेलनी पड़ेगी।

कौन-कौन सी ट्रेनें रहेंगी रद्द?

रेलवे ने बताया कि दोहरीकरण कार्य के चलते कुल आठ ट्रेनें पूरी तरह निरस्त रहेंगी। इनमें दैनिक चलने वाली कई महत्वपूर्ण पैसेंजर और मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं।

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी के अनुसार, ये ट्रेनें 5 से 11 दिसंबर तक नहीं चलेंगी—

14109 चित्रकूट – कानपुर सेंट्रल (दैनिक) – 11 दिसंबर को निरस्त

14110 कानपुर सेंट्रल – चित्रकूट (दैनिक) – 11 दिसंबर को निरस्त

11801 ग्वालियर – प्रयागराज – 5 से 11 दिसंबर तक निरस्त

11802 प्रयागराज – ग्वालियर – 5 से 11 दिसंबर तक निरस्त

64613 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी – बांदा – 5 से 11 दिसंबर तक निरस्त

64614 बांदा – वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी – 5 से 11 दिसंबर तक निरस्त

64601 मानिकपुर – कानपुर सेंट्रल (दैनिक) – 5 से 11 दिसंबर तक निरस्त

64602 कानपुर सेंट्रल – मानिकपुर (दैनिक) – 5 से 11 दिसंबर तक निरस्त

सात ट्रेनें देरी से चलेंगी

ब्लॉक की वजह से जिन ट्रेनों को निरस्त नहीं किया गया है, उनकी समय-सारणी में बदलाव किया गया है। अलग-अलग स्टेशनों से इनकी प्रस्थान और आगमन समय में संशोधन होगा। रेलवे ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे यात्रा से पहले अपनी गाड़ी का लाइव स्टेटस और अपडेटेड समय जरूर चेक करें।

क्यों लिया जा रहा है ये ब्लॉक?

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि झांसी–मानिकपुर सेक्शन का दोहरीकरण प्रोजेक्ट क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी परियोजनाओं में से एक है। इस सेक्शन में अप–डाउन दोनों ओर दबाव बढ़ रहा है।

दोहरीकरण पूरा होने के बाद रेल यातायात की क्षमता दोगुनी होगी।

मालगाड़ियों और यात्रियों दोनों की ट्रेनों की स्पीड और समयबद्धता में सुधार होगा।

बड़े सेक्शन में दो ट्रैक होने से भीड़ कम होगी और दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी घटेंगी।

यह भी पढ़ें- आम आदमी को लगेगा महंगाई का करंट! महंगी होने जा रही है बिजली, 16% तक बढ़ सकती हैं दरें

यात्रियों से अपील

रेलवे ने कहा है कि यात्रा की योजना बनाते समय यात्री इन बदलावों को ध्यान में रखें। जिन यात्रियों ने अग्रिम टिकट बुक किए हैं, वे रद्द ट्रेनों के मामले में पूरी तरह रिफंड ले सकते हैं। दोहरीकरण कार्य पूरा होने के बाद इस रूट पर ट्रेनों के संचालन में सुगमता आएगी, लेकिन फिलहाल 5 से 11 दिसंबर के बीच यात्रियों को सतर्क रहने की जरूरत है।