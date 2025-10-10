मेरी खबरें
    UPPCS परीक्षा के लिए बदली ट्रेन की टाइमिंग, अब इस समय चलेगी रैपिड रेल, जानें पूरा शेड्यूल

    यूपीपीसीएस परीक्षा 2025 के लिए नमो भारत सेवाओं के समय में बदलाव किया है। 12 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा के चलते, न्यू अशोक नगर और मेरठ दक्षिण के बीच नमो भारत सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक चलेगी। यह फैसला परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि वे समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच सकें।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 10 Oct 2025 03:40:08 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 10 Oct 2025 03:40:08 PM (IST)
    UPPCS परीक्षा के लिए बदली ट्रेन की टाइमिंग, अब इस समय चलेगी रैपिड रेल, जानें पूरा शेड्यूल
    UPPCS परीक्षा के लिए बदला इस ट्रेन का टाइमिंग।

    HighLights

    1. UPPCS परीक्षा के लिए नमो भारत का समय बदला
    2. 12 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से शुरू होगी सेवा
    3. परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था

    डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 (रविवार) को आयोजित की जाएगी। लाखों अभ्यर्थियों के सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) और एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेन सेवाओं में विशेष बदलाव की घोषणा की है।

    ये रहेगा ट्रेन का समय

    सामान्य दिनों में सुबह 8 बजे शुरू होने वाली नमो भारत सेवाएं अब परीक्षा के दिन सुबह 6 बजे से संचालित होंगी। यह बदलाव विशेष रूप से उन परीक्षार्थियों के लिए किया गया है जिन्हें मेरठ और अन्य केंद्रों तक समय पर पहुंचना है। सेवाएं रात 10 बजे तक उपलब्ध रहेंगी, जिससे लौटने वाले यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी।


    परीक्षार्थियों के लिए उठाया कदम

    अधिकारियों ने बताया कि यह कदम परीक्षा दिवस पर यातायात दबाव को कम करने और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। साथ ही, यात्रियों से अपील की गई है कि वे एनसीआरटीसी के आधिकारिक ऐप या वेबसाइट पर जाकर नवीनतम समय-सारणी और रूट अपडेट अवश्य देखें।

    मेरठ से न्यू अशोक नगर चलती है नमो भारत

    नमो भारत ट्रेन फिलहाल मेरठ साउथ से न्यू अशोक नगर के बीच संचालित हो रही है। परीक्षा के दिन सेवाओं का यह विस्तारित संचालन न केवल अभ्यर्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में मदद करेगा, बल्कि सुबह के समय सामान्य यात्रियों को भी कम भीड़भाड़ वाली यात्रा का अनुभव देगा।

    विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली और केंद्र सरकार के इस समन्वित प्रयास से शहरी परिवहन प्रणाली की उत्तरदायित्व क्षमता में वृद्धि हो रही है। यह व्यवस्था यूपीपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं के सफल संचालन में एक महत्वपूर्ण सहयोग साबित होगी।

