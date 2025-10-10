UPPCS परीक्षा के लिए बदली ट्रेन की टाइमिंग, अब इस समय चलेगी रैपिड रेल, जानें पूरा शेड्यूल

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 (रविवार) को आयोजित की जाएगी। लाखों अभ्यर्थियों के सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) और एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेन सेवाओं में विशेष बदलाव की घोषणा की है।

ये रहेगा ट्रेन का समय सामान्य दिनों में सुबह 8 बजे शुरू होने वाली नमो भारत सेवाएं अब परीक्षा के दिन सुबह 6 बजे से संचालित होंगी। यह बदलाव विशेष रूप से उन परीक्षार्थियों के लिए किया गया है जिन्हें मेरठ और अन्य केंद्रों तक समय पर पहुंचना है। सेवाएं रात 10 बजे तक उपलब्ध रहेंगी, जिससे लौटने वाले यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी।

परीक्षार्थियों के लिए उठाया कदम अधिकारियों ने बताया कि यह कदम परीक्षा दिवस पर यातायात दबाव को कम करने और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। साथ ही, यात्रियों से अपील की गई है कि वे एनसीआरटीसी के आधिकारिक ऐप या वेबसाइट पर जाकर नवीनतम समय-सारणी और रूट अपडेट अवश्य देखें। यह भी पढ़ें- छत पर सोते रहे परिजन, नीचे घर में मच गई लूट... कुरारा में चोरों ने उड़ाए गहने और नगदी मेरठ से न्यू अशोक नगर चलती है नमो भारत नमो भारत ट्रेन फिलहाल मेरठ साउथ से न्यू अशोक नगर के बीच संचालित हो रही है। परीक्षा के दिन सेवाओं का यह विस्तारित संचालन न केवल अभ्यर्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में मदद करेगा, बल्कि सुबह के समय सामान्य यात्रियों को भी कम भीड़भाड़ वाली यात्रा का अनुभव देगा।