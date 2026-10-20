टाइगर श्रॉफ पर हमले की साजिश में बड़ा खुलासा, आरोपियों को विदेश में नौकरी और मोटी रकम का दिया गया था लालच

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले की जांच में पुलिस के सामने कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक, वारदात को अंजाम देने के आरोपित तीन युवकों को विदेश में नौकरी दिलाने और मोटी रकम देने का लालच दिया गया था।

पुलिस इस मामले में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह से कथित कनेक्शन की भी जांच कर रही है।जांचकर्ताओं के अनुसार, आरोपियों को हमले के लिए 50 हजार रुपये एडवांस दिए गए थे। पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि हमले की साजिश किसने रची, आरोपियों तक हथियार कैसे पहुंचे और इस पूरे घटनाक्रम में कथित हैंडलर की क्या भूमिका थी। 50 हजार रुपये एडवांस, विदेश में नौकरी का वादा पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि हमले को अंजाम देने के आरोपित ऋतिक उर्फ रोशन (22), रेहान (18) और फूल सिंह (18) को कुल 50 हजार रुपये एडवांस के तौर पर दिए गए थे। इसके अलावा, वारदात को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद उन्हें बड़ी रकम देने का वादा भी किया गया था।

अज्ञात हैंडलर ने आरोपियों में से एक से संपर्क किया था पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पैसों के लेन-देन को छिपाने के लिए छोटी-छोटी किश्तों में भुगतान किया जा रहा था। जांच में यह भी पता चला है कि एक अज्ञात हैंडलर ने आरोपियों में से एक से संपर्क किया था। उसे पैसे देने के साथ विदेश में बसाने का लालच देकर हमले के लिए तैयार किया गया। फिलहाल पुलिस कथित मुख्य हैंडलर और उसके अन्य सहयोगियों की भूमिका की जांच कर रही है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस साजिश के पीछे और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं। वारदात के बाद नेपाल भागने की थी योजना जांच के मुताबिक, घटना वाले दिन दो हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। वहीं, उनका तीसरा साथी कुछ दूरी पर मोटरसाइकिल स्टार्ट रखकर इंतजार कर रहा था। फायरिंग के बाद तीनों आरोपी एक ही बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए।