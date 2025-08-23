भारत में TikTok बैन जारी, सरकार बोली- ऐप अनब्लॉक करने का कोई आदेश नहीं

एजेंसी,नई दिल्ली। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि TikTok ऐप को अनब्लॉक करने का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। शुक्रवार रात कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि लोग अपने डेस्कटॉप ब्राउज़र पर TikTok वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हैं और इसे लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगीं। लेकिन सरकार ने इसे पूरी तरह झूठा और भ्रामक बताया है।
दरअसल, जून 2020 में जब भारत-चीन के बीच गलवन घाटी में झड़प हुई थी, तब सरकार ने TikTok समेत 59 चाइनीज ऐप्स को राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी खतरे का हवाला देते हुए बैन कर दिया था। उस समय TikTok के करीब 20 करोड़ भारतीय यूजर्स अचानक इस प्लेटफॉर्म से कट गए थे।
बैन के बाद शुरू में TikTok, UC Browser और Shein जैसे ऐप्स को रोका गया था। बाद में पबजी और कई अन्य ऐप्स पर भी रोक लगा दी गई। सरकार का आदेश आज भी सभी प्लेटफॉर्म्स पर लागू है और TikTok को अब तक भारत के मार्केट में वापसी की इजाजत नहीं मिली है।
भारत और चीन के रिश्तों में शुधार
हाल के दिनों में भारत-चीन संबंधों में कुछ सुधार देखने को मिले हैं। इसी हफ्ते चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने आपसी रिश्तों को मजबूत करने और रचनात्मक बातचीत पर जोर दिया। आने वाले दिनों में SCO शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की चीन यात्रा भी हो सकती है। इसी वजह से TikTok की वापसी को लेकर अटकलें लगाई जाने लगीं, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
इसे भी पढ़ें- Cloudburst in Chamoli: थराली में बादल फटने से एसडीएम आवास और कई घरों में मलबा, एक युवती मलबे में दबने की सूचना